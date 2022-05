„So süß, Schatz“: Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner neuen Freundin im Münchner „Tambosi“

Von: Julia Hanigk

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Freundin Laura-Marie Geissler. © Screenshots Instagram/jimbonader

Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder neu verliebt. Mit seiner Freundin Laura-Marie Geissler genießt er Sonnenstunden, Pizza und ein Glas Wein.

München - Jimi Blue Ochsenknecht (30) und seine neue Freundin Laura-Marie Geissler (23) verstecken ihre Liebe füreinander nicht mehr. Gerade erst zeigten sich die beiden frisch Verliebten busselnd auf dem Münchner Frühlingsfest, jetzt genießen sie gemeinsam die Sonne in einem von Münchens It-Restaurants.

Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich mit Laura-Marie Geissler mitten in München

Auf dem Münchner Odeonsplatz filmt Jimi Blue Ochsenknecht, wie seine Freundin in der Sonne ein Glas Weißwein trinkt. „Genießt du gerade die Sonne, Schatz?“, fragt der Schauspieler. Die Rennfahrerin hat die Augen geschlossen – als sie sie wieder aufmacht und die Kamera entdeckt, wirft sie Jimi einen vielsagenden Blick zu.

Den Ochsenknecht-Sohn, der gerade auch in der Familien-Realityserie „Diese Ochsenknechts“ zu sehen ist, amüsiert es sichtlich. Er lacht in die Kamera und sagt entschuldigend zu seiner Freundin: „Das war so süß. Das war so süß gerade, Schatz!“ Und auch sie muss daraufhin lachen.

Neben dem Wein gönnten sich die beiden noch eine Pizza, wie Jimi Blue auf Instagram teilt. Sowohl auf Glas als auch Teller klar zu erkennen: die Aufschrift des Münchner „Tambosi“. Mitten in Münchens Innenstadt auf der Sonnenterrasse – die beiden Lovebirds zeigen allen, wie glücklich sie miteinander sind.

Mama Natascha Ochsenknecht (57) plauderte in einem Talk mit Jana Ina Zarrella (45) kürzlich darüber, welche Tipps sie ihren beiden Söhnen mit auf den Weg gab, als die beiden erfolgreich wurden. Zur Zeit der „Wilden Kerle“-Filme riet Natascha Ochsenknecht ihnen, immer eigene Kondome dabei zu haben. Verwendete Quellen: instagram.com/jimbonader