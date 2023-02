„Süße Powerfrau“: Danni Büchner begeistert Fans im neuen roten Outfit

Teilen

Danni Büchner begeistert ihre Fans im roten Blazer © Instagram: dannibuechner

Mit ihren Styles trifft Danni Büchner immer wieder den Geschmack ihrer Fans. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie nun sich im coolen Blazer-Look.

Reality-TV-Star Danni Büchner (44) präsentiert ihren Followern auf Instagram gerade ein neues Outfit. Die Auswanderin wird in den sozialen Medien oft kritisiert, kann treue Fans jedoch regelmäßig mit ihren modischen Entscheidungen beeindrucken. So auch dieses Mal: Unter dem Motto „Enjoy the now“ (auf Deutsch etwa „Genieße den Moment“) hat sie eine Serie von vier Fotos hochgeladen, die sie mal in einem Business-Casual-Look zeigen.

In dem Post ist Danni Büchner in einer engen schwarzen Hose, spitzen schwarzen Schuhen und einem schlichten weißen T-Shirt zu sehen. Wieder einmal zeigt sich, dass ihr Rot einfach gut steht, denn der Look wird durch einen tief weinroten Blazer vervollständigt. Auf dessen auffällige goldfarbene Knöpfe sind Halskette und Uhr perfekt abgestimmt. Ihre Haare trägt Büchner zu einem frechen Pferdeschwanz hochgebunden, was dem ganzen Outfit eine verspielte und lässige Note verleiht.

Tochter Joelina gefällt Mamas Outfit

Als Kulisse für ihre Fotos dient der Reality-Darstellerin ein Sportboothafen, strahlend blauer Himmel und viele weiße Wölkchen. Tochter Joelina Karabas (24) gefällt das Outfit scheinbar gut, denn sie lässt ihrer Mama in den Kommentaren ein Herzchen da. Aber auch Dannis Fans finden: „Oh lala“, „Toller Style“ oder auch „Wow, mega, du süße Powerfrau!“ Dass sie für so ein komplettes Outfit keine Designerklamotten braucht, beweist Danni Büchner ebenfalls. In den Kommentaren antwortet sie auf Nachfragen, dass sie Hose und Blazer bei den Modeketten „Zara“ und „Mango“ geshoppt hat.