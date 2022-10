„Süße Prinzessin“: Beatrice Egli verzaubert Fans im kurzen Spitzen-Kleid

Beatrice Egli rockt die Bühne im weißen Spitzen-Kleid und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner

Beatrice Egli rockt die Bühne im weißen Spitzen-Kleid und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Außerdem überrascht sie ihre Community mit einem Ausschnitt ihres neuen Musikvideos als Dankeschön für deren Unterstützung.

Pfäffikon - Bald soll das Musikvideo zu Beatrice Eglis Single „Volles Risiko“ erscheinen. Auf Instagram ruft die Sängerin jetzt ihre Fans dazu auf, sie zu unterstützen. „Folgt ihr mir eigentlich schon auf Spotify und YouTube? Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit, damit ihr in Zukunft nichts Neues verpasst!“, schreibt sie unter den Post. Als Dankeschön lässt sich die Sängerin ebenfalls etwas ganz besonders einfallen. Sie veröffentlicht nämlich vorab schon einen Auszug aus dem neuen Musikvideo. „Über den Link in meiner Bio kommt ihr zum Video!“, lässt sie ihre Fans wissen.

Wer also Einblicke in das neue Video früher als alle anderen erhalten möchte, muss dem Schlagerstar erst auf Spotify oder YouTube folgen. Jedoch verzaubert Beatrice ihre Fans nicht nur mit dem neuen Musikvideo, sondern auch mit dem Bild zum Überraschungspost. Die Fans sind total begeistert von ihrem Outfit. Die Sängerin rockt nämlich im kurzen Spitzen-Kleid die Bühne. „Du siehst so wunderschön aus in diesem Kleid“, schreibt ein Fan. Ein anderer lässt sie wissen: „Tolles Bild, du siehst wunderschön aus. Ich freu mich schon sehr aufs Musikvideo.“

Beatrice Egli überrascht jetzt ihre Fans mit einem weißen Spitzenlook auf Instagram

Von „Süße Prinzessin“ bis zu „wunderschöne Frau“, lässt sich alles in den Kommentaren wiederfinden. Jedoch scheinen die Fans nicht nur vom Outfit begeistert zu sein, sondern ihnen scheint auch der Ausschnitt aus dem Musikvideo sehr zu gefallen. „Das Kurzvideo ist einfach der absolute Hammer. Ich lieb‘s schon jetzt und freue mich auf das ganze Video“, schreibt jemand. Ein anderer User lässt den Schlagerstar wissen: „Der Ausschnitt ist super“, und fragt: „Wann kommt der Rest? Kann es kaum erwarten!“