Super Bowl 2022: Topmodel Heidi Klum spuckt während eines Interviews plötzlich in den Mülleimer

Teilen

Heidi Klum und Tom Kaulitz waren beim Super Bowl 2022 in Los Angeles. Kurz vor dem Spiel gab das Topmodel noch ein Interview. © Screenshot/instagram.com/stories/heidiklum

Der Super Bowl 2022 - das weltgrößte Football-Spiel der Welt. In dem Stadion versammeln sich jährlich eine Menge Stars - auch Topmodel Heid Klum. Sie zeigte sich diesmal von einer anderen Seite.

Los Angeles - Bevor der Super Bowl in Los Angeles losging, war Topmodel Heidi Klum* zum ProSieben-Interview mit Sport-Moderator Max Zielke eingeladen. Und die 48-Jährige brachte sogar ein kleines „Mitbringsel“ mit: den 16 Euro teuren Super-Hot-Dog, der vor Ort im Stadion verkauft wurde. Klar, dass dieser Geschmackstest natürlich live vor der Kamera gemacht werden musste.

Doch weder das Topmodel noch der Moderator waren von dem Hot Dog geschmacklich angetan - eher im Gegenteil. „Ich hätte mal nicht so doll reinbeißen sollen. Schmeckt wie eine riesige flach getretene Wurst“, so das Topmodel und verzog etwas das Gesicht. Doch wenig später gab es dann auch den Beweis, dass der Hot Dog wirklich ein absoluter Reinfall war - denn Heidi Klum spuckte ihn vor laufender Kamera in den Mülleimer.

Heidi Klum beim Super Bowl 2022: Das Topmodel spuckte den Ekel-Hot-Dog in den Müll

„Ich weiß gar nicht was das ist! Probiere mal die andere Seite“, so Heidi und bat den Moderator ebenfalls um einen Geschmackstest. Auch Max Zielke war sich sicher, dass dieser Hot Dog sein Geld definitiv nicht wert ist: „Das war mal ein Burger, glaube ich.“ Kurz darauf fragte die 48-Jährige, wo man denn reinspucken kann, da sie den Hot Dog keineswegs weiter essen wollte.

Aber das Interview musste trotzdem weiter gehen - irgendwie. Das Topmodel hatte einen anderen Plan und suchte währenddessen nach einem Mülleimer - den sie dann auch gefunden hatte. Eine TV-Mitarbeiterin reichte ihr einen Mülleimer, in den Heidi dann den super gehypten Hot Dog spuckte. Da musste selbst Sport-Moderator Max Zielke schmunzeln und gab zu, dass er es auch am liebsten gemacht hätte. Und dann führten beide ganz professionell das Interview weiter - als wäre nie etwas gewesen.

Super Bowl 2022: Heidi Klum spuckte vor laufender Kamera den Hot Dog in den Mülleimer © Screenshot/YouTube

Super Bowl 2022: Fans feiern Heidi Klum für ihre Spuck-Aktion

Schon während des Interviews gab das Topmodel zu: „Die Würstchen in Deutschland sind auf jeden Fall besser! Kann ich euch schon einmal verraten.“ Nach der Spuck-Aktion gab es kurze Zeit später schon direkt die ersten Meldungen in den Social-Media-Netzwerken: „Hat sie nicht gemacht? Hat sie gerade wirklich in den Mülleimer gespuckt? Eines muss man ihr echt lassen, sie weiß, wie sie die Leute entertainen muss!“, schrieb einer User auf TikTok.

Lesen Sie auch „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen. „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort Bei der Abmoderation seines Gastes Wincent Weiss unterlief dem Schlager-Star Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show ein kleiner Fehler. Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort

„Feiere ich - daran erkennt man, dass gute Hot Dogs nicht immer teuer sein müssen. Und selbst einem deutschen Supermodel nicht schmecken! Fast die beste Aktion beim ganzen Super Bowl, haha!“ Und: „Sie ist einfach so direkt - und damit kommen wenige klar. Ich mag ihre Art! Und wenn es eben nicht schmeckt, schmeckt es nicht!“, so eine weitere Social-Media-Userin. Wer Heid Klum auch weiterhin im TV sehen möchte, sollte donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben einschalten. Dort läuft derzeit die 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“*. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.