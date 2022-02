Super Bowl: Heidi Klum mit Überraschungsauftritt in der Halftime-Show? Einiges spricht dafür

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Halftime-Show des Superbowls 2021. © Stephen M. Dowell via www.imago-images.de

Gibt es bei der Halftime-Show des Super Bowls eine Überraschung mit deutscher Beteiligung? Die Gerüchte halten sich hartnäckig und entbehren nicht jeder Grundlage.

Los Angeles - In der Nacht von Sonntag auf Montag steht mit dem Super Bowl ein echtes sportliches Highlight an. Doch nicht nur der Wettkampf zwischen den Cincinnati Bengals und den LA Rams bietet Spektakel, sondern auch die Halftime-Show. Die Hip-Hop-Superstars Snoop Dogg (50) und Dr. Dre (56) haben vor ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl einen Höhepunkt in der Geschichte des Football-Showspektakels versprochen.

„Wir wollen sicherstellen, dass alle wissen, dass es eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten wird“, sagte Dr. Dre bei einer Pressekonferenz in Los Angeles. „Wir werden zeigen, wie professionell und wie großartig wir auf der Bühne sein können und wie aufregend wir für die Fans sind.“

Super Bowl: Halftime-Show im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap

Die beiden Musiker sollen gemeinsam mit Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar die Show bestreiten. Zum ersten Mal steht das Halbzeit-Spektakel komplett im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap. „Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen“, sagte Dr. Dre. „Es ist das größte Genre der Musik momentan. Dass es so lange gedauert hat, bis wir anerkannt wurden, ist verrückt. Wir werden eine Show machen, so dass niemand mehr wegschauen kann.“ Snoop Dogg ergänzte: „Der Hip-Hop ist hier, und das kann niemand mehr ändern.“

Super Bowl: Ist Heidi Klum Teil der Halftime-Show?

Doch sind das schon wirklich alle Superstars, die wir auf der Bühne sehen werden oder gibt es noch eine Überraschung? Die Gerüchteküche brodelt auf jeden Fall ordentlich. Ein Name, der immer wieder fällt: Heidi Klum. Viele spekulieren, dass das deutsche Topmodel auf der Bühne zu sehen sein wird. Wie die Bild berichtet, gibt es Vermutungen, dass sie als Tänzerin dabei ist. Die Modelmama ist nämlich auch in den USA ein echter Superstar und brachte erst kürzlich zusammen mit dem Hauptact Snoop Dogg das Lied „Chai Tea With Heidi“ raus. Es ist der Titelsong der neuen „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel.

Klum soll nach Informationen des Blattes im Stadion sein. Offenbar soll sie für einen kurzen Auftritt bei ProSieben eingeplant sein. Der Sender überträgt den Super Bowl und ist auch die Heimat ihrer Castingshow. Auch dass vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass die NFL von 2022 bis 2025 je ein Spiel in Deutschland austragen wird, könnte dafür sprechen, einen deutschen Star auf der großen Bühne zu zeigen. (md mit dpa)