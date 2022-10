Super-Fan fordert Andrea Berg heraus - Schlagersängerin zu Gast bei „Klein gegen Groß“

Am 15. Oktober wird Andrea Berg bei „Klein gegen Groß“ zu sehen sein. In der ARD-Show mit Kai Pflaume stellt sich die Schlagersängerin der elfjährigen Lucie Julie. (Fotomontage) © NDR/Thorsten Jander

Der Schlagerstar Andrea Berg wird am 15. Oktober in der großen Samstagabend-Show „Klein gegen Groß“ auftreten. Das Konzept der Show ist den meisten Zuschauern sicher bekannt: Kinder mit besonderen Talenten fordern die prominenten Gäste zu einem Wettstreit heraus. Wenn die Sendung mit Kai Pflaume als Showmaster zum 50. Mal gesendet wird, will die Schlagerkönigin sich einer kniffeligen Herausforderung stellen.

Wer Andrea Bergs extravagante Show-Garderobe kennt, wird sicher gespannt sein, welches Outfit sie für die Familiensendung gewählt hat. Dieses Mal kommt nicht in einem, sondern tritt in einem Ensemble an, das zum Rahmen der Show passt: Im Blazer und mit einer großen Statement-Brille macht sie einen sehr seriösen Eindruck. Schwindelerregend hohe High Heels und eine knallenge Hose im Lederlook dürfen natürlich trotzdem nicht fehlen!

Am 15.10.22 spielt Andrea Berg gegen Super-Fan Lucie Julie bei „Klein gegen Groß“ © NDR/Thorsten Jander

Andrea Berg tritt in einem „Musikvideo-Duell“ gegen die 11-jährige Lucie Julie an

Die 56-jährige Schlagerikone war bereits in der 25. Sendung zu Gast gewesen und hatte gegen die achtjährige Leona verloren. Damals bestand die Challenge darin, an einer Textpassage Schlager zu erkennen. Bei einem Auszug aus Roland Kaisers Hit „Santa Maria“ musste Andrea passen. Nun wird sie sich im Wettbewerb der elfjährigen Lucie Julie aus Bünde stellen, wenn es darum gehen soll, wer sich am besten mit Musikvideos auskennt. Ohne dass ein Ton erklingt, müssen Andrea und Lucie Julie schnell an einem kurzen Einspieler erkennen, welches Musikvideo angespielt wird.

Schlagerfreunde und ganz besonders die Fans von Andrea Berg haben aber noch mehr Anlass zur Freude. Für den Showteil der Wettstreit-Sendung ist nämlich auch ein Gesangsauftritt angekündigt. Im Duett mit Johnny Logan wird Andrea aus ihrem Album –„Ich würd‘s wieder tun“ singen. Wenn das kein Grund zum Einschalten ist!