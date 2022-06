„Würde nie einen Filter benutzen“: Anna-Maria Ferchichi zeigt sich ungeschminkt

Anna-Maria Ferchichi zeigt sich auf Instagram ungeschminkt © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Wenn es im Leben mal etwas chaotischer wird oder wenn man auch einfach mal keine Lust aufs Schminken hat, ist das völlig okay. Das versucht jetzt auch Anna-Maria Ferchichi zu vermitteln.

Letztes Jahr im November kamen die gemeinsamen Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido auf die Welt. Da ist es kein Wunder, dass alle Hand voll zu tun ist im Hause des Paars. Vor allem sind die Zwillinge nicht die einzigen Kinder von Anna- Maria und dem Rapper. Neben Drillingen Leonora, Naima und Amaya hat sie noch 5 weiter Kinder. Sohn Issa (6) und Zwillinge Djibrail und Laila (8) sowie Aaliyah (9) und Sohn Montry (19) aus erster Ehe.

Bei der Menge and Kindern wird es im Haus gewiss nie langweilig. Es ist aber auch kein Wunder, dass man da nicht immer Zeit hat, top gestylt auszusehen. Das zeigt jetzt auch Anna-Maria auf Instagram. In einer Story zeigt sie sich ungeschminkt und schreibt: „Müde und ungeschminkt und trotzdem würde ich nie einen Filter benutzen! Gibt eben auch diese Tage.“

Zwei Söhne sind krank

Auf Instagram erzählt sie auch von der Krankheit ihres Sohnes Djibrail. Er leidet an dem PFAPA-Syndrom und hat deshalb immer wieder mit Fieber-Schüben zu kämpfen. Auch Sohn Issa ist vor kurzem durch eine Verletzung am Fuß an einer Blutvergiftung erkrankt.