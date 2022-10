„Supergau eingetreten“: Bachelor Andrej Mangold geht es miserabel

Große Sorge

+ © Screenshots Instagram/dregold Andrej Mangold hat sich eine schlimme Verletzung zugezogen. © Screenshots Instagram/dregold

Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold hat sich beim Basketballspielen eine Verletzung zugezogen.

München – Andrej Mangold (35) ist bei seinen Fans als Workaholic bekannt, der immer wieder gerne neue Projekte anfasst und regelmäßig Updates auf Social Media dazu gibt. Doch nun machen sich seine Follower große Sorgen um den 34-Jährigen.

Andrej meldet sich auf Instagram zu Wort und erzählt, dass er sich eine Verletzung zugezogen habe. Das wolle er seiner Community nicht verheimlichen. Er erzählt: „Ich habe mich am Samstag am Knie verletzt, beim Basketball. Es ist der Super-Gau eingetreten. Ich habe mir mein Kreuzband, was 2016 gerissen ist und operiert wurde, wieder gerissen.“

Er hatte schon mal einen Kreuzbandriss

Für Andrej eine ganz besonders schlimme Situation, das gleiche noch einmal zu erleben, wie er betont. „Da war ich durch die Hölle gegangen“, erzählt er. Laut eigenen Aussagen musste er damals nicht nur operiert werden, sondern auch zur Reha und konnte eine lange Zeit lang nicht vernünftig laufen.

Davon einschüchtern lassen will er sich aber nicht, wie er deutlich macht. „Trotzdem ist es immer wieder eine enorme Herausforderung, Rückschläge zu akzeptieren und mit ihren Konsequenzen umzugehen und vor allem zu verstehen, warum sollte das nun passieren? Was soll es mir für meinen weiteren Weg sagen oder lehren?“, gibt sich der Reality-Star optimistisch. Wir wünschen gute Besserung!