„Traumfigur“: Sylvana Wollny ist komplett erschlankt

Sylvana Wollny hat sich total verändert © RTL2 & Screenshot Instagram: sylvana_wollny

Die Prominente hat es geschafft, stark an Gewicht abzunehmen. Auch bei den Schwestern der TV-Persönlichkeit purzelten die Pfunde.

Ratheim – Sylvana Wollny (29) ist bei ihren Fans durch ihre Teilnahme an dem wohl bekanntesten Reality-TV-Format über eine Großfamilie bekannt geworden, das seit dem Jahr 2011 unter dem Titel „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 über die Bildschirme flimmert.

Bei der in Neuss geborenen Schönheit, die sich im September diesen Jahres mit ihrem Partner Florian Köster (33) verlobte und mit ihm zwei gemeinsame Töchter großzieht, purzelten innerhalb eines Jahres gewaltig die Pfunde. Ihre erfolgreiche Body-Transformation zeigte Sylvana Wollny nun stolz im Rahmen eines Spiegel-Selfies, das sie mit ihren Fans über ihren Account auf Instagram teilte. Auf dem Foto lächelt die Zweifach-Mama zufrieden in die Kamera, wobei eine enge Jeans deutlich betont, dass sie ihre vorherigen Extrapfunde erfolgreich loswerden konnte.

Die Fans der Zweifach-Mama sind begeistert über ihren Abnehm-Erfolg

Sylvana Wollny löste mit ihrem Spiegel-Selfie große Begeisterung bei ihren Followern aus, die in den Kommentaren über den Abnehm-Erfolg der Prominenten staunten. So schwärmte einer der Fans über Sylvana Wollnys „Traumfigur“ und schrieb neben hinzugefügten Herzchenaugen-Emojis: „Wow, du hast echt eine Traumfigur. Möchte auch so schlank sein.“ Wobei sich ein weiterer Kommentar auf den Ehrgeiz des TV-Sternchens bezog: „Wahnsinn, was du geschafft hast. Ich wünschte, mein Ehrgeiz wäre auch so.“ Wegen ihres Abnehm-Erfolgs wird Sylvana Wollny nun von vielen nach hilfreichen Tipps rund um das Thema Abnehmen gefragt.

Auch die Schwestern von Sylvana Wollny haben stark abgenommen

Es könnte sein, dass Sylvana Wollny (29) ihren Familienmitgliedern ihre Tipps zum erfolgreichen Abnehmen verraten hat. Denn auch die Schwestern des Reality-Stars haben es genauso wie sie geschafft, ordentlich an Gewicht abzunehmen. Es scheint ganz so, als ob so einige Mitglieder der Wollny-Familie ihre Ernährung umgestellt hätten, da auch Sarah-Jane Wollny (23), Lavinia Wollny (22), Sarafina Wollny (26) und Estefania Wollny (19) sichtlich an Gewicht abgenommen haben.

