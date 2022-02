„Respekt“: Sylvana Wollny begeistert Fans mit heftiger Gewichtsabnahme

Sylvana hat ganz schön abgenommen! © Instagram/Sylvana Wollny

Sylvana Wollny präsentiert stolz ihren Mega-Gewichtsverlust. Sylvana Wollny hatte sich zuvor mit ihrem Partner verlobt.

Ratheim – Sylvana Wollny (29) ist bei ihren Fans vor allem durch ihre Auftritte in dem Reality-TV-Format „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bekannt. Die Prominente, die sich vor kurzem mit ihrem Freund Florian Köster (33) verlobt hat, hat in den vergangenen Monaten eine wahre Transformation hingelegt. Sylvana Wollny hat stark an Gewicht abgenommen und ihre Fans mit ihrer heftigen Body-Veränderung begeistert.

Die Reality-TV-Darstellerin hat ihren aktuellsten Gewichtsverlust mit einem Spiegel-Selfie mit ihren Followern über Instagram geteilt. Dazu schrieb Sylvana Wollny im Untertitel zu dem Posting über ihre Transformation: „Glück ist kein Ziel. Glück ist eine Art zu leben.“

Die Fans der TV-Persönlichkeit zeigten sich in den Kommentaren zu dem Posting der ältesten Tochter von Silvia Wollny (56) begeistert. So schrieb eine Userin: „Du siehst mega aus. Ganz viel Respekt hast du verdient. Das, was du nämlich geschafft hast, erfordert sehr viel Disziplin und noch viel mehr.“

Die Prominente verlobte sich im September mit ihrem Freund Florian Köster

Sylvana Wollny hatte sich im September dieses Jahres mit ihrem Freund Florian Köster (33) verlobt. Könnte es sein, dass die Body-Veränderung der Schönheit also etwas mit ihrer anstehenden Hochzeit zu tun hat? Die schönen Neuigkeiten über die Verlobung hatte die „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“-Prominente mit ihren Followern über ihren Account auf Instagram geteilt.

Sylvana Wollny hatte dazu im Untertitel zu dem Foto stolz verkündet: „Ich kann es immer noch nicht glauben, aber du hast mich schon wieder zum glücklichsten Mädchen auf der ganzen Welt gemacht.“ Einen konkreten Termin für die Hochzeitsfeierlichkeiten wollte die TV-Persönlichkeit bisher jedoch noch nicht verraten.