Ekel-Alarm: Sylvana Wollny entdeckt kleine Tierchen in ihrem Popcorn

Eigentlich wollte Sylvana Wollny ihre Tochter Celina nur mit einem kleinen Snack überraschen. Doch plötzlich kam Bewegung im Popcornmais auf.

Türkei – Bei den Wollnys ist immer was los! Die deutschlandweit bekannte Großfamilie urlaubt derzeit mit Kind und Kegel an ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei. Auch Sylvana Wollny (31) trat kurz nach Beginn der Schulferien in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Verlobten Florian Köster (35) und den gemeinsamen Kindern Celina (10) und Anastasia (3) die Reise an den Bosporus an.

Um die freie Zeit mal so richtig zu genießen, ließ Sylvana in den ersten Tagen nicht viel von sich auf Social Media hören. Jetzt meldete sich die zweifache Mutter jedoch mit einem ziemlich ekeligen Post bei ihren Followern zurück.

Ekelige Entdeckung: Sylvana Wollnys Popcorn ist voller Ungeziefer

Im Sommerurlaub gehören ausgedehnte Mahlzeiten und leckere Snacks wie selbstverständlich dazu. Für ihre Tochter Celina wollte Sylvana Wollny deshalb jüngst eine leckere Portion Popcorn zubereiten. Die benötigten Zutaten hatte die TV-Persönlichkeit sich schon bereitgestellt, als sie plötzlich eine erschreckende Entdeckung im Popcornmais machte.

Überall kroch und krabbelte es — kein Zweifel, das Popcorn war einer Horde Ungeziefer zum Opfer gefallen. In einer Instagram-Story, berichtete Sylvana von dem Zwischenfall.

Sylvana Wollny musste ihren Popcorn-Plan wegen der kleinen Tierchen vorerst auf Eis legen

„Gestern Abend war es hier noch sehr spannend“, berichtete Sylvana Wollny zuletzt in einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account. „Ich wollte für die Celina Popcorn machen, aber es gab dann am Ende doch kein Popcorn.“ Auf weiteren Aufnahmen ist schnell zu erkennen, warum der ursprüngliche Plan ins Wasser fiel: Der Plastikbehälter mit dem Popcornmais war voll kleiner Insekten, die sich hungrig durch das Getreide fraßen. Celina wird sich für ihren knusprigen Snack also wohl oder übel noch eine Weile gedulden müssen.

Für Sylvana Wollny ist das bereits der zweite Schlag nach dem Start in den Urlaub. Ihren Followern erzählte sie auch von einer fiesen Erkältung, die sie direkt nach ihrer Ankunft in der Türkei erwischt hatte. Bleibt zu hoffen, dass die restlichen Ferien ohne weitere Zwischenfälle verlaufen.

Im Leben von Sylvana Wollny geht es derzeit äußerst ereignisreich zu – erst vor wenigen Tagen berichtete sie, dass sie wegen einer Grippe „komplett out of order“ war. Verwendete Quellen: Instagram/sylvana_wollny