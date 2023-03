Sylvana Wollny erklärt Grund für ihre Netzpause

„Müde und erschöpft“

Auf dem Instagram-Profil von Sylvana Wollny war es in den letzten Tagen still. Nun meldet sich die Zweifach-Mama zurück und erklärt ihre Sendepause.

Eigentlich sind es die Fans des Reality-TV-Dauerbrenners „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ gewohnt, dass Sylvana Wollny (31) fast täglich kleine Einblicke in ihren Alltag gibt. Doch in den letzten Tagen war es um die Wollny-Tochter und ihre kleine Familie überraschend still geworden. Nun hat sich Sylvana in einer Instagram-Story bei ihren Followern gemeldet.

+ Normalerweise teilt Sylvana Wollny täglich neue Videobotschaften mit ihren Fans bei Instagram. Nach einer kleinen Pause meldet sich der TV-Star nun mit einem Update bei ihren Followern. © Screenshot/Instagram/sylvana_wollny (Fotomontage)

„Letzte Woche war bei uns Vollkatastrophe“, erzählt die 31-Jährige dort. Dementsprechend sei sie auch sehr „müde und erschöpft“ und habe noch ein kurzes Schläfchen einlegen müssen. Der Text zur Story deutet den Grund für das Familien-Chaos schon an: „Anastasia war so krank wie noch nie“, heißt es dort. Seit Oktober letzten Jahres habe die Kleine immer wieder mit Infekten zu kämpfen.

„Da kommt jetzt eine schöne dicke Erkältung“

Wie Sylvana weiter berichtet, kam die dreijährige Anastasia in der letzten Woche noch ganz normal aus dem Kindergarten zurück. Doch dann habe sie sich ausruhen wollen, bekam glasige Augen und Fieber. Der Kinderarzt bestätigte: „Da kommt jetzt eine schöne dicke Erkältung“. Das Fieber hätte sich die ganze Zeit über hartnäckig gehalten und es sei ein extremer Schnupfen dazu gekommen. Nun aber geht es der kleinen Maus wieder richtig gut: Wie man in Sylvanas Video sehen kann, flitzt sie wieder fröhlich mit dem Roller durch die Gegend.

