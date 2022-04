Sylvana Wollny hatte Haarausfall und kämpft jetzt mit Babyhaaren, die nachwachsen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Sylvana Wollny leidet unter ihren Babyhaaren © Instagram: sylvana_wollny

Sylvana Wollny plagt ein haariges Problem. Zunächst hatte die zweifache Mutter an Haarausfall gelitten. Nun kommen auch noch Babyhaare hinzu.

Ratheim - Seit 2011 ist Sylvana Wollny (30) mit ihrer Familie in „Die Wollnys - eine schrecklich große Familie“ im TV zu sehen. In den letzten Jahren hat sie sich zudem eine Karriere als Influencerin erarbeitet und teilt inzwischen auch bei Instagram jede Menge private Einblicke in ihr Leben.

Sylvana Wollny hat ein haariges Problem

Ihre über 342.000 Follower gehen mit Sylvana durch dick und dünn. Nun wendet sich die 30-Jährige mit einem haarigen Problem an ihre Community.

Bereits vor einiger Zeit hatte die Mutter der kleinen Celina (8) und Anastasia (2) erklärt, dass ihr hin und wieder die Haare ausfallen. Nun kommt ein weiteres Haarproblem hinzu.

Sylvana Wollny wachsen Babyhaare

Sylvana wachsen nämlich Babyhaare. Viele Frauen kennen das Problem, das gerne nach einer Schwangerschaft auftritt. Die feinen Härchen kommen am Haaransatz zum Vorschein, sind wesentlich kürzer als der Rest, laden sich schnell auf und stehen deshalb in alle Richtungen ab.

Auch Sylvanas jüngere Schwester Sarafina sorgt gerade für Schlagzeilen. Die scheint nämlich mit Mann Peter und den Zwillingen Emory und Casey heimlich in die Türkei ausgewandert zu sein. Verwendete Quellen: instagram.com/sylvana_wollny