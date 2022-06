Sylvana Wollnys Tochter Celina feiert Erstkommunion

Von: Alica Plate

Teilen

Sylvana Wollnys Tochter feierte vergangenes Wochenende ihre Erstkommunion © Screenshot/Instagram/sylvana_wollny /wollnysilvia

Die Wollnys haben allen Grund zur Freude. Sylvanas Tochter Celina-Sophie feierte vergangenes Wochenende ihre Erstkommunion. Oma Silvia teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto des besonderen Tages.

Ratheim - Im Hause Wollny (alle News auf der Themenseite) ist immer etwas los - kein Wunder, bei elf Kindern. Am 13. Juni stand dabei ein besonderer Tag für Sylvana Wollny an - oder eher gesagt für ihre Tochter. Denn Celina-Sophie feierte ihre Erstkommunion - Oma Silvia teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit ihrer Enkelin.

Die Wollnys nehmen ihre Fans auf Instagram in ihrem Leben mit

Die Wollnys sind nicht nur wöchentlich in ihrer eigenen TV-Show Die Wollnys (RTL2) – eine Großfamilie der besonderen Art zu sehen, sondern geben auch auf Instagram immer wieder einen Einblick in ihr Leben. Vergangenes Wochenende stand dabei ein ganz besonderer Tag für Sylvanas Tochter an.

Denn die achtjährige feierte ihre Erstkommunion. Nicht nur für Mama Sylvana Wollny ein wichtiges Ereignis, sondern auch Oma Silvia ließ es sich nicht nehmen, ihre Enkelin zu begleiten. Auf Instagram veröffentlichte das Familienoberhaupt ein gemeinsames Bild.

Sylvana Wollnys Tochter Celina feiert Erstkommunion

„Gestern hatte Mucki ihre erste heilige Kommunion, es war ein sehr schöner Tag“, kommentiert Mutter Silvia Wollny das gemeinsame Foto mit ihrer Enkelin. Nicht nur die Achtjährige hat sich mit ihrem weißen Tüllkleid und passendem Blumenkranz in Schale geschmissen - auch Oma, Opa, Mama und Papa tragen festliche Kleidung. Ein Familienfoto, das etliche Fans derzeit extrem begeistert.

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

Nicht nur Estefanias Tochter sorgt derzeit für Aufsehen im Netz, auch ihre Schwester begeisterte kürzlich ihre Fans. In einem orangenen Sommeroutfit zog Estefania Wollny auf Instagram alle Blick auf sich. Verwendete Quellen: Instagram.com/wollnysilvia