Sylvana Wollnys Tochter Celine hat Grundschule fertig: „Darf gar nicht drüber nachdenken“

Große Gefühle bei Sylvana Wollny: Ihre Tochter Celine hat die vierte Klasse und damit die Grundschule abgeschlossen. Für Sylvana ist das nicht nur ein Moment der Freude.

Wenn Kinder Meilensteine erreichen oder neue Lebensabschnitte beginnen, ist das für die Eltern oft ein Sturm der Gefühle. Zum einen freuen sie sich und sind unfassbar stolz, zum anderen wird ihnen bewusst, wie schnell die Kleinen groß werden und wie die gemeinsame Zeit verfliegt. So geht es momentan auch Sylvana Wollny (31).

Wie sie auf ihrer Instagram-Gemeinde berichtete, hat ihre erste Tochter Celine (9) gerade erfolgreich die Grundschule abgeschlossen. Bald wird ihre „Kleine“ schon zehn Jahre alt und wird im nächsten Schuljahr in die fünfte Klasse gehen. Ohne Frage ist Sylvana sehr stolz auf ihre Tochter, doch trotzdem ist dieses Ereignis für sie sehr emotional.

„Das geht mir alles viel zu schnell“

Sylvana Wollny teilte ein Bild, das ihr Töchterchen mit einem scherzhaften Ortsausgangs-Schild zeigt, auf dem „.5. Klasse“ steht und das Wort „Grundschule“ durchgestrichen ist. „Für die Celina ist heute der vorletzte Schultag an der Grundschule und ich muss sagen, das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Da ist die Mama ein bisschen emotional“, erklärte die 31-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story.

„Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Das geht mir alles viel zu schnell, muss ich ehrlich sagen“, erzählte die Zweifach-Mama weiter. Und auch zu ihrem Foto-Post schrieb sie, dass „die ein oder andere Träne gekullert“ sei. Ihre Fans können das gut nachfühlen und haben ihr viele aufmunternde Worte geschrieben. So meint eine Userin: „Meine hatte erst gestern Einschulung und nach den Sommerferien kommt sie schon in die 8. Klasse.“