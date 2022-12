400-Euro-Bikini: Sylvie Meis begeistert Fans mit extravagantem Sommer-Look

Sylvie Meis präsentiert ihren heißen Bikini-Body in Miami. Bei ihrer Bademode setzt die Star-Moderatorin auf Extravaganz und führt die besonderen Teile aus.

Miami – Während sich in Deutschland beim einkehrenden Winter unter die Decke verkrümelt wird, sorgt Sylvie Meis (44) in der Adventszeit für ein paar Sommergefühle und heizt ihren Followern mit sexy Bikini-Fotos via Instagram ein. Die Moderatorin begleitete nämlich ihren Mann und renommierten Künstler Niclas Castello (44) zur „Art Basel“-Kunstmesse nach Miami und dokumentierte den Trip natürlich für ihre Instagram- und TikTok-Follower.

Bei sommerlichen Temperaturen in Florida verbrachte die hübsche Blondine aber keineswegs ihre Stunden nur in Kunsthallen, sondern nutzte die Sonnenstunden, um ihre schöne Bademode auszuführen. Via Instagram präsentierte die 44-Jährige ihren heißen Bikini-Body in extravaganten Zweiteilern und sexy Strand-Looks. Bei ihren Bikini-Looks setzte Meis auf Farbe - zum ersten Advent teilte die hübsche Blondine einen Schnappschuss im buntgestreiften 400-Euro-Bikini, von dem die Fans hellauf begeistert waren und präsentierte anschließend ihre Traumfigur im roten Zweiteiler beim Strandspaziergang mit ihrem Gatten.

Sylvie Meis kann sich nicht nur am Strand sehen lassen – auch ihr Pool-Look sorgt für Begeisterung

Auch zum zweiten Advent gab es dann ein Outfit-Check der Moderatorin via Instagram – und auch hier fiel die Wahl auf einen mehrfarbigen Bikini, den die Schönheit mit einer lilafarbenen, tief ausgeschnittenen Tunika verhüllte und eine knallgelbe Handtasche dazu kombinierte. Mit einer großen Sonnenbrille machte die Hamburgerin ihren Pool-Look perfekt und erntete zahlreiche Komplimente und Herz-Emojis ihrer Fans. „Traumfrau, Traumbody“, „perfekte Frau“ und „schönste Frau“, heißt es u. a. in der Kommentarspalte.

Den jährlichen Trip nach Miami genießt das TV-Gesicht in vollen Zügen. „Die ‚Art Basel‘ in Miami ist ein absolutes Highlight und ich freue mich, meinen Mann hier bei seiner Arbeit begleiten zu dürfen“, erklärt die Moderatorin im Gespräch mit Bild und stellt klar: „Dass auch ein paar Sonnenstrahlen und ein wenig Erholung auf meinem Programm stehen, macht den jährlichen Trip nach Miami umso schöner“.

Mittlerweile wurde bei Meis allerdings wieder die Sonne Floridas in den Hamburger Winter getauscht – pünktlich, um sich auf die besinnlichen Weihnachtszeit einzustimmen. Die Feiertage werden dann bei den Eltern und Schwiegereltern verbracht, wie Sylvie kürzlich im RTL-Gespräch verriet, und auch ein Besuch bei ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (39), mit dem Sylvie den gemeinsamen Sohn Dámian hat, steht auf dem Programm zur gemeinsamen Feierei.