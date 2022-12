„Megaaa Body“: Sylvie Meis verzaubert Fans mit Bikini am Strand

Von: Alica Plate

Teilen

Sylvie Meis begeistert ihre Fans mit einem heißen Strand-Video © dpa | Georg Wendt/Screenshot/Instagram/sylviemeis

Sylvie Meis lässt es sich derzeit auf der Karibik gutgehen. Ihre Fans versorgt sie dabei immer wieder mit heißen Aufnahmen im Bikini und stellt dabei ihren Mega-Body gekonnt in Szene.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Januar 2022. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Karibik - Sylvie Meis lässt es sich derzeit gut gehen. Das Model genießt den Start in das neue Jahr auf der Karibik und versorgt ihre Fans immer wieder mit heißen Bikini-Schnappschüssen. Fans sind begeistert.

Den Winter im Ausland zu verbringen, diesen Plan haben viele Stars. Während etliche zurzeit nach Dubai oder auf die Malediven geflüchtet sind, lässt sich Sylvie Meis die hawaiianische Sonne auf den Bauch scheinen. Doch auch ihre Follower kommen dabei vollkommen auf ihre Kosten, denn die TV-Moderatorin lässt es sich nicht nehmen, ihre Fans mit heißen Standaufnahmen zu verwöhnen. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Sylvie Meiss postet heiße Urlaubsgrüße - Fans begeistert

„Dreamy first Sunday of 2022 in the Caribbean 😍😍 happysunday“ (Traumhaft schönen ersten Sonntag im Jahr 2022 in der Karibik), kommentiert sie ihr Strandvideo. Auf der Sequenz zeigt sich das Model in einem bunten Bikini, der nur knapp den traumhaften Körper der hübschen Blondine bedeckt. Elegant geht sie in Slow Motion vom Strand ins Wasser und setzt ihre Kehrseite gekonnt in Szene. Anschließend verschlägt es sie wieder an Land, wo sie am Strand gekniet die Wellen empfängt.

Eine Video-Frequenz, mit der sie ihren Fans den Atem raubt. „Wow, das ist ein sehr schönes Video. Du siehst traumhaft schön aus. Ich wünsche dir Spaß“, kommentiert ein Fan den Instagram-Beitrag.

Sylvie Meis postet Video im Bikini - Fans begeistert © Instagram

„Wonderful megaaa Body“, kommentiert ein anderer, während ein dritter meint: „Super sexy Bikini, genau richtig für diesen hammer Po.“ *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA