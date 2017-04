Sylvie, was macht der hübsche Klunker an deiner Hand?

Hamburg - Was gibt es schöneres als die Liebe? Das hat nun auch wieder Sylvie Meis erfahren. Die Moderatorin postete am Mittwochabend ein Foto von ihrer Hand. Dran ein fetter Klunker.

Darf man da gleich zweimal gratulieren, liebe Sylvie? Kurz vor ihrem 39. Geburtstag postete die Moderatorin bei Instagram ein Foto von ihrer Hand. Im Hintergrund schweben Luftballons mit den Worten „Love“ und am Ringfinger funkelt ein großer Klunker. Die Ex-Frau von Rafael van der Vaart schreibt dazu: „Yes #isaidyes“.

YES ❤ #isaidyes Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 12. Apr 2017 um 13:17 Uhr

Noch deutlicher kann man seine Follower wohl kaum wissen lassen, dass man verlobt ist. Zwar bestätigte es noch niemand offiziell, allerdings will die Bild-Zeitung erfahren haben, dass Sylvie Meis nochmal vor den Traualtar möchte. „Sylvie wusste definitiv von nichts. Es war eine große Überraschung“, zitiert das Boulevard-Blatt einen Freund.

Ihr Freund Charbel Aouad plante das Ganze wohl schon länger. Er besuchte sie am Freitag in Köln bei „Let‘s Dance“, schaute sich die Show in der ersten Reihe an, so das Blatt weiter. Am Mittwoch folgte dann in Hamburg der Antrag. Seit eineinhalb Jahren ist Sylvie mit ihrem Charbel liiert. Für die 39-Jährige ist es die zweite Verlobung. Sie war bereits sieben Jahre mit dem niederländischen Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet und hat ein Kind. 2013 trennte sich das Paar. Die Scheidung wurde zu einem öffentlichen Drama, in der vor allem ihre ehemalige gute Freundin Sabia Bouhlarouz involviert war.