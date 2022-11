„Natur pur“: Sylvie Meis zeigt sich ohne Make-up und ist kaum wiederzuerkennen

Sylvie Meis zeigt sich eigentlich nur top gestylt von Kopf bis Fuß vor den Kameras. Jetzt postete die TV-Schönheit jedoch ein Bild ganz ohne Schminke.

Hamburg – Sylvie Meis (44) beweist immer wieder, dass ihr in Sachen Styling so schnell niemand etwas vormacht. Egal ob auf dem roten Teppich oder vor der TV-Kamera — die gebürtige Holländerin tritt stets in modischen Outfits und mit makellosem Make-up auf. Gerade in den letzten Jahren gab es in dieser Hinsicht jedoch einen klaren Umschwung in der öffentlichen Wahrnehmung. Insbesondere in den sozialen Netzwerken wird seitdem mehr Wert auf Natürlichkeit gelegt, unerreichbare Schönheitsideale verlieren derweil an Bedeutung. Mit ihrem letzten Instagram-Posting bewies Sylvie nun, dass sie sich nicht davor scheut, auch ungeschminkt aufzutreten.

Auf dem Selfie ist die Fernsehmoderatorin während eines Spa-Ausflugs in ihrer Wahlheimat Hamburg zu sehen. Nur mit einem Handtuch bekleidet liegt sie auf einer Liege und lächelt entspannt in die Kamera. Im Gegensatz zu ihren sonstigen Schnappschüssen ist Sylvie auf dem Foto gänzlich ungeschminkt und auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen. Doch auch ohne Lippenstift, Mascara und Rouge sieht die Mittvierzigerin wie immer hervorragend aus.

Sylvie Meis begeistert ihre Social-Media-Fans mit einem Foto ohne Make-up

„Spa-ing“, untertitelte Sylvie Meis ihre Aufnahme auf Instagram. Verlinkt ist dabei das Luxushotel „The Fontenay“ in der Hansestadt, das mit einem großzügigen Wellnessbereich aufwarten kann. Ein Blick auf die verwendeten Hashtags verrät, dass die Entertainerin sich dort eine sogenannte Private Suite bereitstellen ließ und somit ganz ungestört die Saunen und Dampfbäder genießen konnte. Auch ein viel beschäftigter Fernsehstar braucht eben mal eine Auszeit.

Bei ihren Fans kommt der ungeschminkte Schnappschuss derweil hervorragend an. In der Kommentarspalte wird Sylvie mit Komplimenten für ihr Aussehen überhäuft und nicht wenige finden, dass die Mutter eines Sohnes öfter ohne Make-up auftreten sollte. „Natur pur, steht dir viel besser“, schreibt beispielsweise eine begeisterte Userin. Doch trotz der positiven Reaktionen wird Sylvie Meis zukünftig wohl nicht ganz auf kleine Hilfsmittel verzichten wollen.