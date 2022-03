Taff-Moderator Daniel Aminati wird Vater: gemeinsames Baby mit Dresdnerin

„Taff“-Moderator wird Papa: Daniel Aminati und seine Partnerin Patrice Eva Fischer erwarten ihr erstes Baby. Das Paar verkündete über Instagram, dass sie ein Kind bekommen.

Berlin – „Taff“-Moderator Daniel Aminati (48) und seine Verlobte Patrice Eva Fischer (27) werden zum ersten Mal Eltern! Das glückliche Paar hatte sich im vergangenen Jahr verlobt und sie bestätigten jetzt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Der in Aachen geborene ProSieben-Prominente war im letzten Jahr bei einem romantischen Malediven-Urlaub vor der Dresdnerin auf die Knie gegangen und nun erwarten die beiden zudem ihren ersten Nachwuchs.

Im Rahmen eines gemeinsamen Postings, das sie über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilten, kündigten die Verlobten jetzt die frohen Neuigkeiten über ihre Babynews an. Dabei veröffentlichten sie drei Fotos von einem tollen Paar-Fotoshooting von sich, auf denen der wachsende Babybauch der werdenden Mama und beide in stylischen Outfits in Schwarz zu sehen sind. Neben den Aufnahmen bestätigten die Verlobten, dass sie in Zukunft zu dritt sein werden und verkündeten: „Bald sind wir zu dritt … Wir sind glücklich und dankbar, Eltern zu werden.”

Daniel Aminati und Patrice Eva Fischer erwarten ihr erstes Baby

Der werdende Papa und seine Partnerin fügten dem schönen Beitrag über ihre Babynews hinzu, dass sie sich sicher seien, dass auch in diesen Zeiten dennoch immer die Liebe siegen würde. Sie schrieben: „In einer Zeit voller Ängste und Unsicherheiten sind wir uns dennoch sicher, dass die Liebe siegen wird.” Zudem verlinkten sie den Instagram-Account des Fotografen, der die besonderen Bilder von ihnen aufnahm und auch die Hashtags #pregnant, #love und #family, durften dabei natürlich nicht fehlen. Wir gratulieren den Prominenten ganz herzlich zu ihrer wachsenden kleinen Familie!