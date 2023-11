Darum feiern Heidi Klum und Tom Kaulitz Weihnachten an einem ganz anderen Tag

Los Angeles – Weihnachten mag zwar noch einige Wochen entfernt sein, doch bei Bill (34) und Tom Kaulitz (34) ist die Vorfreude auf das Fest schon jetzt gewaltig. Die beiden Musiker haben zusammen mit ihren Tokio Hotel-Kollegen Gustav Schäfer (35) und Georg Listing (36) sogar eine brandneue Weihnachtssingle aufgenommen. Doch im Gegensatz zu ihren Bandkollegen feiern sie Weihnachten im sonnigen Kalifornien – und zwar schon am 15. Dezember, zusammen mit GNTM-Chefin Heidi Klum.

Kaulitz-Twins und Heidi Klum feiern Weihnachten zehn Tage früher

Dieses Jahr läuft Weihnachten aber deutlich anders ab im Hause Kaulitz-Klum: Gefeiert wird bereits am 15. Dezember. Was steckt hinter dieser kuriosen Änderung? Im RTL-Interview offenbart Tom: „Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher.“ Sein Zwillingsbruder ist damit nicht einverstanden. „Das finde ich nicht schön“, klagt Bill. „Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: ‚Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr‘.“

Der Grund dafür sei der volle Terminkalender der Stars. Um trotzdem ruhige Stunden miteinander verbringen zu können, haben sie die Feiertage also einfach nach vorne verlegt. Obwohl Bill nicht glücklich über diese Entscheidung ist, muss er sich wohl oder übel damit arrangieren. Eine gute Seite hat es ja: Immerhin muss der Sänger dann nicht so lange auf das Fest warten. Schließlich ist der gebürtige Magdeburger ein großer Weihnachts-Fan und feiert eigenen Aussagen zufolge „immer gerne sehr ausgiebig“.

Apropos Heidi Klum: Thomas Gottschalk verrät, dass die GNTM-Chefin nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Schuld daran sei sein Gastauftritt bei „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2019. Verwendete Quellen: RTL