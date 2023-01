Tagesschau-Sprecherin mit neuer Frisur: Judith Rakers trennt sich von ihren langen Haaren

Judith Rakers hat sich von ihren langen Locken verabschiedet. © Imago

Judith Rakers hat in Sachen Frisur einen neuen Weg eingeschlagen. Nachdem die TV-Moderatorin lange Zeit nur mit blonder Mähne zu sehen war, hat sie jetzt radikal die Schere angesetzt.

Hamburg – Fast jeder in Deutschland kennt das Gesicht von Judith Rakers (47). Als Tagesschau-Sprecherin hält sie das deutsche Fernsehpublikum Abend für Abend über alle wichtigen Neuigkeiten aus der Welt auf dem Laufenden. Auch in anderen TV-Formaten ist die Journalistin als Talkmasterin mit von der Partie. Bisher kannte man Judith Rakers nur mit ihrer langen, hellblonden Mähne. Doch damit ist jetzt Schluss! Wie in der letzten Ausgabe der ARD-Tagesschau zu sehen war, hat die Mittvierzigerin ein Umstyling vornehmen lassen.

Nicht wenige Zentimeter ihrer Haarpracht sind dabei offensichtlich der Schere zum Opfer gefallen. Dementsprechend sah Judith Rakers bei ihrem letzten Auftritt als Nachrichtensprecherin ziemlich verändert aus. Während ihre blonden Strähnen vorher noch über die Schultern fielen, enden die Spitzen jetzt nur kurz unterm Kinn. Auch wenn die Veränderung für viele Otto-Normal-Bürger nicht besonders radikal erscheinen mag — für eine Tagesschau-Moderatorin ist jeder Gang zum Friseur eine ziemliche Herausforderung.

Judith Rakers wurde schon früher zu einem Umstyling geraten

Wie Judith Rakers in einem früheren Interview verriet, habe man ihr bereits in der Vergangenheit dazu geraten, ihre langen blonden Haare kürzer schneiden zu lassen. Das habe dazu beitragen sollen, so die Tagesschau-Gastgeberin damals, sie ernsthafter erscheinen zu lassen. „Es wurde mir ganz am Anfang sogar nahegelegt, die Haare abzuschneiden, weil das seriöser wirke“, erzählte Rakers im Gespräch mit dem Magdeburger Radiosender „radio SAW“.

Anfänglich wollte Judith Rakers von diesen Tipps allerdings nichts wissen und behielt trotz Kritik von außen ihre langen Locken. Jetzt schien die gebürtige Paderbornerin allerdings endlich bereit für einen Stilwechsel gewesen zu sein. Ob sie zukünftig wohl noch mehr Haare lassen wird? Sicher ist, dass ein potentielles Umstyling wohl keinem deutschen Fernsehzuschauer entgehen wird.