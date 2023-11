„Tagesthemen“-Moderatorin bricht absichtlich mit Kleiderordnung: „War schon lustig“

Von: Florian Schwartz

Aline Abboud ist die jüngste „Tagesthemen“-Moderatorin in der ARD. Seit Juni 2021 bringt sie auch optisch frischen Wind in die TV-Nachrichtensendung.

Hamburg – In den ARD-„Tagesthemen“ werden tagesaktuelle Ereignisse seriös und informativ aufbereitet. Dabei spielt auch die Optik eine wesentliche Rolle. Moderatorin Aline Abboud (35) verriet im Gespräch mit Harvard Business Manager, welchen Fashion-Fauxpas sie sich im Hamburger Produktionsstudio leistete – und dass sie die Kleider-Regeln sogar absichtlich bricht.

„Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud: Schuhwahl stößt auf überraschte Reaktionen

Im Öffentlich-Rechtlichen nehmen die „Tagesthemen“ einen wichtigen Stellenwert ein. Das Nachrichtenjournal unterscheidet sich in Machart und Inhalt zwar noch von der Tagesschau, indem sie sich mehr Zeit für journalistische Beiträge nimmt. Doch im optischen Format dominiert auch hier eine seriöse Aufbereitung der tagesaktuellen Themen. Während die männlichen Moderatoren in der Regel Anzug und Krawatte tragen, dominieren bei den Frauen Blazer oder langärmelige Blusen. Eine strenge Kleiderordnung, mit der Journalistin Aline Abboud nicht so ganz einverstanden ist.

„Ein paarmal habe ich im Studio Sneakers getragen“, berichtet die 35-Jährige im Gespräch mit dem Harvard Business Manager. Obwohl von den Moderatorinnen und Moderatoren vor der Kamera ab Hüfte abwärts nicht mehr viel zu sehen ist, erntete die Moderatorin dennoch überraschte Reaktionen. „Da hieß es gleich: ,Hui, Sneakers! Bei den ‚Tagesthemen’!’“, so Abboud weiter. Allerdings nahm es die Journalistin mit Humor und witzelt: „Das war schon lustig.“

Journalistin Aline Abboud bricht gerne mit der „Tagesthemen“-Kleiderordnung

Allerdings war es nicht das erste und einzige Mal, dass Aline Abboud sich diesen Fashion-Fehltritt erlaubt hat. Die 35-Jährige hat es sich offensichtlich inzwischen zum Sport gemacht, immer wieder neue Versuche zu starten, aus der Kleiderordnung der Nachrichtensendung auszubrechen. Allerdings erschließen sich diese nicht immer auf den ersten Blick.

Journalistin Aline Abboud bricht mit der Kleiderordnung der „Tagesthemen“. Die Moderatorin tauchte schon mal mit Sneakers im Studio auf. © NDR/Hendrik Lüders

Im Juni 2021 war Aline Abboud vom ZDF in die ARD gewechselt. Im September desselben Jahres trat sie die Nachfolge von Pinar Atalay (45) bei den „Tagesthemen“ an und moderiert seither im Wechsel mit Ingo Zamperoni (49) und Caren Miosga (54) das Nachrichten-Format. Mit ihren damals erst 33 Jahren galt sie sogar als die jüngste Tagesthemen-Moderatorin beim Sender.

Aline Abbouds Kollege Ingo Zamperoni scheint derzeit bei den „Tagesthemen" wie von der Bildfläche verschwunden zu sein. Doch das hat einen konkreten Grund, wie eine Sprecherin der ARD nun mitteilte.