„Take Me Out“-Kandidatin: Vor Jahren beim „Bachelor“, jetzt steht sie auf Frauen

Teilen

Jenny Thiede war früher Bachelor-Kandidatin, jetzt suchte sie bei „Take Me Out“ eine Freundin. In Teilnehmerin Isabella hat sie diese auch gefunden.

Köln – Dating-Shows wie „Der Bachelor“ und „Take Me Out“ sollen Menschen vereinen, funktionieren aber leider nicht sehr oft. Jenny Thiede (35) hingegen hatte Glück, denn sie konnte im zweiten Anlauf in einer Dating-Sendung ihr Glück finden. Dafür benötigte es aber einen Wandel ihrer Vorlieben.

Bereits 2020 war Jenny Teilnehmerin beim Bachelor und kämpfte gegen 21 andere Frauen um das Herz von Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss (32). Die Tierpflegerin wurde in der Sendung nur Siebte, weil sich Sebastian am Ende für Diana Kaloev entschied. Bei „Take Me Out“ hatte Jenny jetzt mehr Glück.

„Take Me Out – Girls, Girls, Girls“: Nach Bachelor-Teilnahme findet Jenny Thiede ihr Glück

Bei „Der Bachelor“ blieb Jenny Thiede allein, denn sie musste die Show schon einige Folgen vor dem Finale verlassen. Anscheinend hatte es aber so sein sollen, denn nur kurze Zeit später outete sich die 35-Jährige, die nun offiziell auf Frauen steht. Danach nahm Jenny ihr Glück selbst in die Hand und stellte sich als Kandidatin bei „Take Me Out – Girls, Girls, Girls“ vor 30 Teilnehmerinnen hin, um ein Date zu ergattern.

19 Teilnehmerinnen wollten Jenny Thiede kennenlernen, nachdem sie sich vorgestellt hatte, darunter auch Sängerin Doreen Steinert (36), die ebenfalls hinter einem der Buzzer-Pulte stand. Bei ihr fühlte Jenny aber keine Chemie, weshalb sie sich am Ende für Kandidatin Isabella (27) entschied. Und das Beste: Es blieb nicht bei einem TV-Date. Die beiden Frauen entwickelten echte Gefühle füreinander und sind jetzt ein Paar.

Auf Instagram postet Jenny nun immer wieder romantische Kuss-Bilder oder Selfies mit ihrer Isabella. Zu einem Bild des Paares schrieb sie jetzt: „Ich habe nicht mehr an die große Liebe geglaubt, doch ein kurzer Augenblick, der hat gereicht. Von der ersten Sekunde wusste ich: Die möchte ich an meiner Seite. Ich genieße wirklich jede Sekunde mit dir. Du bist mein Zuhause und mein Abenteuer zugleich.“