Geht er zurück zu Bibi? Julian Claßen löscht seine Pärchenbilder mit Tanja

Teilen

Julian Claßen löscht all seine Pärchenbilder mit Tanja Makarić. Bedeutet das die Trennung? Und eventuell sogar ein Liebes-Comeback mit Bibi?

Köln – Julian (30) und Bibi Claßen (30) schockierten im Mai 2022 sämtliche Fans, als sie nach 13 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt gaben. Als YouTuber wurden sie gemeinsam berühmt. Sie heirateten 2018 und ihre Liebe wurde durch die gemeinsamen Kinder Lio (4) und Emily (2) gekrönt. Vor einem Jahr war dann alles vorbei und ziemlich schnell danach hatten offenbar beide neue Partner.

Für Julian war das die ehemalige Schwimmerin Tanja Makarić, mit der er bereits vor einigen Monaten zusammengezogen ist. Jetzt machte seine Instagram-Aktivität die Fans aber stutzig, denn Julian löschte alle Pärchenbilder mit Tanja aus seinem Feed. Bedeutet das etwa das Aus? Und vielleicht sogar ein Liebes-Comeback mit Bibi?

Julian Claßen löscht all seine Pärchenbilder mit Tanja Makarić. Bedeutet das die Trennung? Und eventuell sogar ein Liebes-Comeback mit Bibi? (Fotomontage) © Instagram/bibisbeautypalace & Instagram/julienco_

Alles aus bei Julian und Tanja? Pärchenbilder sind aus seinem Feed verschwunden

Zumindest ist es das, was Fans munkeln, denn in Julian Claßens Instagram Feed fehlen aktuell sämtliche Bilder von Tanja Makarić. Lediglich Bilder von ihm oder mit seinen Kindern und Freunden sind dort noch vorhanden. Da das Paar zuvor sehr mitteilungsfreudig über die Beziehung war, erscheint es den Fans seltsam. „Ich glaube, da ist die Beziehung mit Tanja zu Ende gegangen“, vermutet ein Fan unter Julians letztem Post, einem Selfie beim Herrenausstatter.

Heimliche Küsse, Tränen, Paparazzi: Die Bilder zur Trennung von Bibisbeautypalace und Julian Claßen Fotostrecke ansehen

Bei Tanja hingegen sind die Bilder mit Julian noch vorhanden. Ihr letztes gemeinsames Bild war allerdings auch schon im April. Es handelte sich dabei um ein Pärchenbild mit Geburtstagsglückwunsch an den 30-Jährigen. „Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus 1 Tag leben. Dann muss ich nie ohne dich sein.“-Winnie Puh. 30 sah nie besser aus. Happy Birthday an meine größte Inspiration und mein größtes Vorbild. Danke, dass du mir die Welt zeigst und mich so unendlich glücklich machst. Wir können uns alle so sehr glücklich schätzen, dich in unserem Leben zu haben. Ich liebe dich unendlich“, schrieb Tanja dazu.

Nach Beziehungsproblemen klingt das eher nicht. Außerdem war in den Stories der beiden zu sehen, dass sie am Pfingstsonntag (28. Mai) gemeinsam am gleichen Gartentisch frühstückten. Trotzdem bleiben die gelöschten Bilder erstmal ein Mysterium. Von Bibi Claßen gibt es weiterhin kein Sterbenswörtchen zu irgendeinem dieser Themen. Seit einem Jahr liegt ihr Account brach.