„Waren nur bei mir“: Tanja wollte beim ersten Date mit Julienco nicht essen gehen

Tanja Makaric und Julian Claßen sind seit Juli ein Paar. Jetzt verriet die Schwimmerin, wie das erste Date mit dem YouTube-Star ablief.

Köln – Im Juli sorgte Schwimmerin Tanja Makaric (25) für Aufruhr in der deutschen YouTube-Community. Nur kurz zuvor hatte das absolute Traumpaar der Plattform seine Trennung bekannt gegeben: Alles aus bei Julian (29) und Bianca „Bibi“ Claßen (29) — jetzt ist Tanja die neue Frau an Juliencos Seite. Dass er so schnell eine neue Freundin vorstellte, führte bei den Fans zu einigen Diskussionen. Mit ein paar Gerüchten räumte die Profisportlerin jetzt in einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram auf.

Tanja Makaric und Julienco trafen sich bei der Influencerin zu Hause

Unter anderem verriet Tanja Makaric, wie das erste Date zwischen ihr und Julian Claßen ablief. Und wer jetzt an ein romantisches Dinner in einem glamourösen Nobelrestaurant denkt, der liegt ziemlich falsch. Denn die zwei Influencer trafen sich erstmals fernab der Öffentlichkeit bei Tanja zuhause. Den Berichten zufolge tat das der Stimmung allerdings keinen Abbruch.

Tanja Makaric und Julian Claßen verloren sich beim ersten Date komplett in Gesprächen

Während einer gemeinsamen Autofahrt mit Julian Claßen stellte sich Tanja Makaric den Fragen ihrer Instagram-Follower. Dabei wollte ein neugieriger User einige praktische Dating-Tipps von der Profi-Schwimmerin haben. Schnell kam das junge Paar dann auch auf die eigenen Rendezvous zu sprechen. Über das erste Treffen mit ihrem Beau verriet Tanja: „Bei unserem ersten Date waren wir eigentlich nur bei mir.“

Ein paar Details zu den Anfängen ihrer Beziehung gab es dann allerdings doch noch. Wie Tanja in ihrem Insta-Video preisgibt, habe sie Julian zunächst dabei geholfen, einen Parkplatz zu finden. Danach hätten die beiden in ihrer Wohnung „richtig viel gequatscht“. Kein Wunder, wie Tanja weiter verrät: „Julian und ich sind im Quatschen wirklich Weltmeister“ – noch heute. Einen kleinen Spaziergang machten die beiden Social-Media-Stars letztendlich dann doch noch. Und der Rest ist – wie man so schön sagt – Geschichte.