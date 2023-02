Kinderarbeitsvorwürfe: Tanja Szewczenko lässt Zwillinge putzen

Tanja Szewczenko hat derzeit mit harter Kritik auf Social Media zu kämpfen. Die Zwillinge (1) der „Alles was zählt“-Darstellerin müssen schon im Haushalt helfen. Eine Userin hält das für Kinderarbeit. (Fotomontage) © Instagram/Tanja Szewczenko

Köln – Tanja Szewczenko (45) hat zu Hause alle Hände voll zu tun! Die ehemalige „Alles was zählt“-Darstellerin und ihr Ehemann ziehen zusammen drei Kinder groß. Während die gemeinsame Tochter (11) bereits in einem Alter ist, in dem sie keine große Hilfe mehr bei alltäglichen Dingen benötigt, sind die beiden Zwillingsjungs Leo und Luis (1) noch richtige Wirbelstürme. Nicht umsonst betont sie in ihren Instagram-Storys regelmäßig, dass sie überaus dankbar für die Hilfe ihrer Reinigungskraft ist, die ihr im Haushalt große Unterstützung leistet.

Doch wie Tanja Szewczenko jetzt auf Social Media mit einigen niedlichen Schnappschüssen beweist, scheinen auch Leo und Luis seit kurzem bei der Hausarbeit mit anzupacken. Die Fotos zeigen die Zwillinge dabei, wie sie mit Reinigungshandschuhen die vier Wände der fünfköpfigen Familie vom Dreck befreien. Während der Großteil der Instagram-Nutzer begeistert von den süßen Aufnahmen sind, äußerte eine Userin allerdings auch Kritik. „Das geht gar nicht. Kinderarbeit ist hierzulande verboten“, befand sie. Auf Nachfrage stellte die angeblich entrüstete Followerin jedoch klar, dass es sich dabei nur um einen Scherz gehandelt habe.

Tanja Szewczenko will ihre Kinder spielerisch in ihren Alltag mit einbeziehen

„Früh übt sich“, schrieb Tanja Szewczenko unter die Bilder, die ihre Zwillinge beim Hausputz zeigen. Wie sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account weiter berichtet, will die mehrfache Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf auf diese Weise ihre Kinder auf ungezwungene Weise an alltägliche Tätigkeiten heranführen. Sie erklärt: „So lernen sie spielerisch und ich gebe ihnen die Möglichkeit, sich auszuprobieren.“

Und offensichtlich scheinen Leo und Luis bei ihren neuen Aufgaben ziemlich viel Spaß zu haben. Wie Tanja Szewczenko in ihrem Posting verrät, haben die beiden Jungs besonders an einem Haushaltsgerät großen Gefallen gefunden. „Generell sind die beiden sehr am Haushalt und dessen Aufgaben interessiert. Vor allem der Staubsauger ist ein Dauerrenner“, erzählt sie ihrer Fangemeinde. Wer weiß, möglicherweise kann Tanja ihre Putzpläne demnächst voll und ganz auf ihren Nachwuchs überschreiben!