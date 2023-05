„So gezittert und geweint“: Tanja Szewczenko mit Sohn wieder beim Arzt

Tanja Szewczenko hat mit ihrem zweijährigen Sohn Luis derzeit alle Hände voll zu tun. Nach einem Unfall vergangene Woche musste sie jetzt wieder zum Arzt. © Instagram/tanjaszewczenko

Tanja Szewczenko hat mit ihrem zweijährigen Sohn Luis derzeit alle Hände voll zu tun. Nach einem Unfall vergangene Woche musste sie jetzt wieder zum Arzt.

Köln – Mit kleinen Kindern ist Aufregung vorprogrammiert! Das weiß auch Tanja Szewczenko (45). Mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (44) hat die ehemalige Eiskunstläuferin bereits die zwölfjährige Tochter Jona. Im April 2021 brachte die Ex-„Alles was zählt“-Darstellerin dann die Zwillinge Luis und Leo (beide 2) zur Welt. Gerade Luis scheint den Berichten seiner Mama zufolge ein echter Abenteurer zu sein. Denn in nur einer Woche musste der kleine Junge gleich zweimal beim Arzt vorstellig werden.

Vor einigen Tagen hatte sich Luis beim Spielen den Kopf am Wohnzimmertisch angeschlagen. Eine heftig blutende Platzwunde war die Folge des Unfalls, weshalb der Zweijährige im Krankenhaus genäht werden musste. Damals berichtete Tanja Szewczenko auf Instagram über den Trip zum Arzt und erhielt dafür einiges an Kritik aus der Netzgemeinde. Viele ihrer Follower waren nicht begeistert davon, dass die TV-Berühmtheit ihr Kind in einer so privaten Situation abgelichtet hatte.

Tanja Szewczenko leidet beim Arzt mit ihrem verletzten Sohn Luis

Einige Tage nach dem Unfall mussten Tanja Szewczenko und ihr Sohn Luis jetzt erneut den Gang zum Arzt antreten. Dem kleinen Jungen wurden die Fäden gezogen — was er selbstverständlich überhaupt nicht toll fand. „Wir sind auf dem Weg zum Kinderarzt. Wird bisschen ziepen und man will sowas seinen Kindern immer ersparen“, meldete sich der TV-Star auf der Fahrt zur Praxis bei seinen Fans, „bin froh, wenn der Termin gleich hinter uns liegt.“

Tanja Szewczenkos mit einem Pflaster auf der Stirn. © Instagram/tanjaszewczenko

Nach der Behandlung berichtete Tanja weiter: „Luis hat richtig gezittert auf meinem Schoß und auch geweint.“ Offenbar war der Besuch beim Doktor für den kleinen Luis mit einigen Schmerzen verbunden. Doch das Schlimmste scheint endlich überwunden. In einer Woche kann Tanja Szewczenko ihrem Sohn endgültig das Pflaster abnehmen und die verbliebende Wunde mit einem speziellen Gel behandeln, damit keine Narbe bleibt.