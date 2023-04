Während Sohn Leo weint: Tanja Szewczenko zeigt Fans lieber Po-Dusche

Dreifach-Mama Tanja Szewczenko filmt auf Instagram seelenruhig Videos auf der Toilette. Im Hintergrund schreit Söhnchen Leo aus Leibeskräften.

Rund 289.000 User folgen Tanja Szewczenko (45) auf Instagram. Dort teilt die ehemalige Eiskunstläuferin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Zusammen mit ihrem Partner Norman Jeschke (44) zieht sie neben Tochter Jona (12) außerdem die Zwillingssöhne Leo und Luis (1) groß, die im April 2021 geboren wurden.

Derzeit urlaubt die Ex-„Alles was zählt“-Darstellerin mit ihrer Familie am Persischen Golf und lässt sich dort die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Fans dürfen sich über jede Menge private Eindrücke des Ostertrips freuen. So versorgte Tanja ihre Community unter anderem mit Videos und Bildern vom Strand und aus dem Global Village in Dubai.

Dann wollte die Influencerin noch ein weiteres Reise-Highlight teilen. „Ich muss jetzt einfach mal eine Klo-Story machen!“, kündigte sie an. Gesagt, getan: Tanja gab ihren Followern eine Room-Tour durch die Toilettenkabinen eines Shopping-Centers. „Die Toiletten sind überall extrem sauber. Hier in der Mall riecht es dazu auch noch gigantisch gut“, schwärmte sie. Besonders beeindruckt zeigte sich die Blondine von den Po-Duschen, die in Dubai „Standard“ seien.

Sohn Leo brüllt, Tanja Szewczenko filmt Storys

Während Tanja fleißig filmte, war im Hintergrund das Gebrüll eines Kleinkinds zu hören. Erst reagierte die frühere Sportlerin nicht darauf und konzentrierte sich weiter auf ihre Story. Man hätte meinen können, dass es sich einfach um ein fremdes Kind handelte. Dann klärte die Kölnerin auf: „Na, da draußen ist aber ein kleiner Mann unglücklich. Da geh ich mir mal schnell die Hände waschen.“ Das Geschrei stammte also von Tanjas eigenem Kind: Söhnchen Leo.

Bevor sie zu ihrem kleinen Prinzen eilte, filmte sich die 45-Jährige noch einmal seelenruhig im Spiegel. Wie sie Leo beruhigte, war dann nicht mehr zu sehen. Allerdings schien sie erfolgreich gewesen zu sein: Auf dem nächsten Foto trug sie den fast Zweijährigen im Arm, der dank Mamas Aufmerksamkeit plötzlich ganz friedlich war.