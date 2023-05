Tanja Szewczenko wandert mit ihrer Familie aus

Große Neuigkeiten: Ex-Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewczenko hat auf ihrem YouTube-Kanal von ihrer geplanten Auswanderung berichtet.

Köln - Damit hatten scheinbar auch eingefleischte Fans nicht gerechnet, die regelmäßig die Netz-Beiträge von Tanja Szweczenko (45) verfolgen. Auf ihrem YouTube-Kanal „Die Szweczenkos – Familiengeschichten.“ haben die einstige „Alles was zählt“-Darstellerin und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) nun ein großes Vorhaben enthüllt. Unter dem Titel „Unser großes Projekt! Wir ...“ kündigten sie dort recht geheimnisvoll an, dass bei ihrer Familie Veränderungen ins Haus stehen.

„So, ihr Lieben, lange habt ihr gerätselt und jetzt ist der Moment, dass wir die Bombe platzen lassen“, leitet die ehemalige Profi-Eiskunstläuferin ihr YouTube-Video ein. Dann berichtet das Paar, dass es bald nach Dubai umsiedeln möchte. „Manchmal muss man etwas Großes loslassen, um etwas noch Größeres zu bekommen“, erläutert die Influencerin ihre Entscheidung, ihr Haus in Köln zu verkaufen.

Tanja Szewczenkos Follower sehen die Pläne skeptisch

Es gäbe einfach für die Familie noch viele Ziele und Wünsche, die das Ehepaar Szweczenko umsetzen möchten. Gerade Ehemann Norman wolle sich als Bauberater noch weiterentwickeln. Nach längerer Überlegungen habe man sich gemeinsam für Dubai als neuen Lebensmittelpunkt entschieden, nachdem es mit dem Erstwunsch Florida nicht geklappt hatte. Und auch auf Instagram gibt es eine Vorschau auf die Zukunftspläne.

Große Veränderung für Tanja Szewczenko und ihre Familie: Die „Alles was zählt“-Bekanntheit, ihr Mann und die drei gemeinsamen Kinder wollen nach Dubai auswandern © Instagram / tanjaszewczenko & Instagram / tanjaszewczenko

In ihrer Story postete die Dreifach-Mama ein Foto von der Skyline Dubais mit der Anmerkung „Hi Dubai“. Doch in den Kommentaren hagelt es wieder einmal vor allem Kritik und Skepsis, weil viele Menschen den Umzugswunsch und den entsprechend großen Schritt Richtung Veränderung nicht nachvollziehen können. Ein Kommentar fasst es so zusammen: „Reisende soll man nicht aufhalten. Viel Spaß im ach so tollen Dubai. Mal sehen, wann sie denn Schritt bereuen.“ Verwendete Quelle: YouTube / Tanja Szewczenko; Instagram / tanjaszewczenko