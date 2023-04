„Ich tanzte mit meinem toten Baby im Bauch“: „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin spricht über ihre Fehlgeburt

„Let‘s Dance“-Profi Renata Lusin erlitt drei Fehlgeburten innerhalb eines Jahres. Die 35-Jährige tanzte sogar mit dem toten Fötus in ihrem Bauch, wie sie nun bekanntgibt.

Köln - Ehrliche und verletzliche Worte von Renata Lusin (35). Der „Let’s Dance“-Star machte vor Kurzem seine Fehlgeburt bekannt. Im März bestätigte die Tänzerin entsprechende Medienberichte gegenüber dem Fernsehsender RTL: „Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt.“ Nun gibt Lusin weitere Details rund um ihre insgesamt drei Fehlgeburten innerhalb eines Jahres bekannt – und zeigt sich damit von einer sehr vulnerablen Seite. Sie habe mit einem toten Baby in ihrem Bauch noch getanzt, wie sie „bild.de“ nun verrät.

Der schlimmste Fall sei im Oktober 2022 gewesen, Lusins zweite Schwangerschaft. Sie habe sich in der 13. Woche befunden, als sich der Fötus nicht mehr weiterentwickelt habe und gestorben sei. „Ich erinnere mich noch: Es war ein Donnerstag, als ich es erfuhr. Ich habe dann am Samstag, mit dem toten Baby im Bauch, noch bei einer Show getanzt. Mit Autogrammen, Lächeln und allem. Wir waren halt gebucht, wollten niemanden enttäuschen. Am Montag um 8 Uhr war die Ausschabung“, erzählt sie im Interview.

Keine Zeit für lange Trauer

Trotz all der Hiobsbotschaften versuchte Renata Lusin stark zu bleiben. Nur einen Tag habe sie sich nach den Fehlgeburten genehmigt, um traurig zu sein, Tränen zu vergießen. „Wahrscheinlich schützt mich mein Körper so vor zu dunklen Gefühlen“, grübelt sie.

Renata Lusin tanzte mit dem toten Baby in ihrem Bauch © IMAGO / Panama Pictures & RTL+

Warum Lusin die Fehlgeburten widerfahren sind, kann sie sich noch nicht erklären. „Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich mache viel Sport, habe nicht zu viel Stress“, betont sie. Jetzt werde erstmal ihre Gebärmutterschleimhaut untersucht. Ihre letzte Schwangerschaft machte sie so früh öffentlich, weil sie „auf keinen Fall lügen“ wollte. Schließlich sagte sie ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel „Let’s Dance“ aus diesem Grund ab. Am Freitagabend (14. April, RTL) feiert sie ihr Comeback bei der Show. Sie wird den Eröffnungstanz performen und gemeinsam mit Motsi Mabuse (42) den Jury-Tanz coachen. Sie freue sich sehr und werde wieder „Vollgas geben“.

Renata Lusin bleibt hoffnungsvoll

Und auch das Thema Kinderwunsch ist noch nicht abgehakt. Nach weiteren Untersuchungen wolle sie erneut versuchen, schwanger zu werden. Dass eine Schwangerschaft für sie vermutlich nie reibungslos verlaufen wird, ist ihr bewusst: „Ich werde automatisch immer Angst haben, dass wieder etwas passiert.“ Dennoch ist sie guter Dinge, dass es bei ihr „doch noch klappt“. Verwendete Quellen: Bild.de, RTL.de