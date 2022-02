Schauspieler nach Tod von Sohn festgenommen - Verstorbener war das Patenkind von Quentin Tarantino

Von: Judith Braun

Michael Madsen wurde festgenommen. © imago stock&people

Michael Madsen verlor vor wenigen Wochen überraschend seinen Sohn. Nun wurde der Schauspieler kurzzeitig festgenommen.

Malibu - Ein schlimmer Schicksalsschlag ereilte US-Schauspieler Michael Madsen Anfang des Jahres: Sein Sohn Hudson Lee verstarb überraschend im Alter von 26 Jahren auf der Insel Oahu, Hawaii. Nur wenige Wochen nach seinem Tod wurde sein Vater nun offenbar festgenommen.

US-Star Michael Madsen wenige Wochen nach Tod von Sohn festgenommen

Wie das britische MagazinThe Sun berichtet, soll ein Video zeigen, wie der Schauspieler von einem bewaffneten Polizeibeamten zu einem Polizeifahrzeug gebracht wurde. Madsens Hände seien auf dem Rücken gefesselt gewesen. Gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend (23.2.) sollen drei Polizeiautos bei seinem Haus angekommen sein. Daraufhin soll der Schauspieler zunächst ins West Hills Hospital und später kurz nach Mitternacht zur Polizeiwache gebracht worden sein. Dort wurde er angeblich festgehalten, durfte sie dann jedoch wieder verlassen. Die Kaution wurde offenbar auf rund 450 Euro festgesetzt.

Zunächst war nicht bekannt gewesen, was dem US-Star vorgeworfen wurde. Laut Medienberichten sei er jedoch in einem desolaten Zustand gewesen. In der Vergangenheit kämpfte Madsen wohl immer wieder gegen Alkoholprobleme. Inzwischen berichtete Daily Mail darüber, dass Madsen am Mittwochabend Hausfriedensbruch begangen haben soll. Angeblich soll er unbefugt ein Grundstück betreten haben. Daraufhin alarmierte der Hausbesitzer offenbar die Polizei.

US-Star Michael Madsen trauert um verstorbenen Sohn: Er war das Patenkind von Quentin Tarantino

Der 64-Jährige wirkte in zahlreichen Filmen des Star-Regisseurs Quentin Tarantino mit und hatte Rollen in Kultfilmen wie „Kill Bill“ und „Reservoir Dogs“. Der Regisseur war zudem der Patenonkel seines verstorbenen Sohnes Hudson. (jbr)