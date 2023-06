Tatort, Tischtennis, Dschungelcamp: Das Leben von Guido Cantz nach „Verstehen Sie Spaß?“

Von: Florian Schwartz

Vor eineinhalb Jahren hat Guido Cantz „Verstehen Sie Spaß?“ den Rücken gekehrt. Jetzt plaudert der Comedian offen aus seinem Privatleben – aber auch über neue Projekte.

Köln-Porz – Guido Cantz (51) war zwölf Jahre lang das Gesicht der ARD-Comedy-Show „Verstehen Sie Spaß?“ 2021 übergab er den Staffelstab an Barbara Schöneberger (49). Seither hat der Comedian mehr Zeit für sich und seine Familie. Im Interview mit bild.de zog der Moderator jetzt Bilanz. Dabei plauderte er nicht nur aus seinem Privatleben, sondern bezog auch Stellung zu manchen TV-Formaten.

Darum schaut Guido Cantz das „Dschungelcamp“

So ganz hat Guido Cantz der Öffentlichkeit noch nicht den Rücken gekehrt. Der gebürtige Rheinländer arbeitet gerade an seinem Bühnenprogramm mit dem Titel „Das volle Programm“. Darin zappt der TV-Profi durch 70 Jahre TV-Geschichte. Dabei kann sich der Fernsehprofi nicht für jedes Format begeistern. „Wenn ich zwischen Bachelor und Tatort wählen muss, bin ich Typ Tatort“, gibt der wasserstoffblonde Comedian zu. Auch mit Fantasy hat er wenig am Hut. „Ich bin kein ‚Game of Thrones‘-Typ. Überall, wo Drachen rumfliegen oder Vampire mit dabei sind, bin ich raus“, so Cantz weiter.

Anders seine Meinung zu deutschem Trash-TV. Guido Cantz gibt zu, dass er das „Dschungelcamp“ guckt – wenn auch aus rein beruflicher Sicht. Dennoch ist auch er „immer verwundert, wer heutzutage als Star bezeichnet wird.“ Doch nicht jedes Trash-TV-Format trifft auch seinen Geschmack. „Bei ‚Schwiegertochter gesucht‘ hatte ich immer das Gefühl, dass Leute vorgeführt werden. Das finde ich unangenehm“, so der Familienvater.

Guido Cantz privat: Das hält seine Familie von seinem ‚Verstehen Sie Spaß?‘-Aus

Der Rückzug aus dem TV scheint aber auch bei Ehefrau Kerstin und Sohn Paul auf Anklang zu stoßen. „Ich glaube, meiner Familie gefällt es, dass ich nicht mehr ‚Verstehen Sie Spaß?‘ moderiere“, gibt Cantz zu. „Jetzt gerade haben wir die Tischtennis-Saison eröffnet. Das Schlimme ist: Wenn die Kinder älter werden, werden sie auch besser.“ Auch im Sommerurlaub geht es für die dreiköpfige Familie beim Wandern in den Dolomiten sportlich zu.

Dem Comedian scheint so schnell nicht langweilig zu werden. Er hat eben erst sein Kochbuch „Restaurant Cantzini“ veröffentlicht. Ab Mitte Juni beginnt dann die Tour seines Bühnenprogramms. Und noch ein weiteres Projekt will der 51-Jährige in Angriff nehmen. „Mein Bootsführerschein steht immer noch aus“, verriet er im Interview. „Das nehme ich mir schon lange vor, habe vielen Freunden davon erzählt, es aber noch nicht geschafft.“

Auch wenn Guido Cantz seine Familie aus der Öffentlichkeit raushält, hat ihn sein Sohn schon mal vor laufender Kamera ins Schwitzen gebracht. Grund war eine knifflige Frage bei „Gipfel der Quizgiganten“. Verwendete Quellen: bild.de