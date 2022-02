Tattoo-Rache! Junge Frau verpasste ihrem Ex-Freund ein Liebes-Tattoo - danach verließ sie ihn

Von: Jennifer Kuhn

Social-Media-Star Lana Love begleitete ihren Ex-Freund ins Tattoo-Studio © Screenshot/tiktok.com/@lanalovelace_

Eine junge Frau rächte sich an ihrem Ex-Freund mit einem Tattoo. Er sollte sich ihren Namen tätowieren lassen - was er auch tat. Doch dann verließ sie ihn.

Ukraine - Rache ist süß, doch diese Tat ist schon bitter. Social-Media-Nutzerin Lana zeigte sich gerne mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit - sie postete regelmäßig gemeinsame Videos und Bilder. Doch ihr Freund nahm es mit der Treue wohl nicht ganz so ernst und ging seiner Freundin fremd. Es schien so, als bereute er seine Tat kurze Zeit später und wollte Lana wieder zurück haben. Aber sie hatte einen ganz anderen Plan. Zwar ging sie erst einmal zurück zu ihm - heckte dabei aber eine ziemlich üble Rache-Tat aus.

Social-Media-Userin Lana blockierte ihren Ex-Freund - nachdem er sich ein Liebes-Tattoo stechen ließ

Damit Lana sich sicher sein konnte, dass ihr Ex-Freund sie wirklich liebte und er bei ihr blieb, bat sie ihn um ein Liebes-Tattoo. Ja, sie zwang ihren Freund sich ein Tattoo mit ihrem Namen stechen zu lassen. Die ganze Situation filmte sie und kommentierte in ihrem Video: „Wenn dein blöder Ex-Freund dich zurück will und du ihm aber sagst, dass er sich deinen Namen tätowieren lassen soll. Aber du hast einen anderen Plan und wirst ihn danach ghosten!“. Harte Worte von Lana - so zeigte sie ihren Followern aus der Ferne, wie sich ihr Ex-Freund ihren Namen auf den Arm tätowieren ließ.

Social-Media-Star lässt sich für Tattoo-Aktion im Internet feiern

Auch wenn Lana das fertige Tattoo nicht zeigte, feiern TikTok-User die junge Frau für ihre Aktion. Einige Userinnen kommentieren sogar, dass sie ähnliche Geschichten mitgemacht haben. „Hat sie nicht wirklich gemacht? Schon eine fiese Aktion! Kann es gar nicht glauben“, kommentierte eine Frau. „Also ich habe auch schon einige Rache-Pläne hinter mir. Aber dies ist echt mit Abstand das Unangenehmste!“, so eine weitere Userin. Unter dem Video meldete sich sogar die neue Freundin von Lana‘s Ex-Freund: „Dieses Tattoo wurde im März 2021 gemacht, bevor wir uns überhaupt getroffen haben. Ich mache mich deswegen über ihn lustig“, kommentierte sie. Knapp zwei Millionen mal wurde das Video auf der Social-Media-Plattform TikTok angeschaut. Ein Tattoo-Model sorgte in den vergangenen Monaten ebenfalls für großes Aufsehen - sie ließ sich nämlich die Augäpfel tätowieren.