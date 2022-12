„Taumhafte Haare“: Fans schwärmen von Sarah-Jane Wollnys Mähne nach Friseurbesuch

Sarah-Jane Wollnys Haare glänzen nach einem Friseurbesuch. © Instagram/Sarah-Jane Wollny

Sarah-Jane Wollny teilt auf ihrem Instagram-Profil Vorher-Nachher-Fotos von ihrem Friseurbesuch. Das Ergebnis überrascht und begeistert ihre Fans.

Da staunten einige Follower nicht schlecht, wie sehr sich Sarah-Jane Wollnys (24) Haare nach einem Friseurbesuch verändert hatten. Die gelernte Sozialassistentin ist ihren Fans besser bekannt als Mitglied der TV-Großfamilie Wollny. Das Reality-Format „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ läuft schon seit über zehn Jahren auf RTL2. Auf ihrem Instagram-Account teilt Sarah-Jane immer wieder Eindrücke aus ihrem Alltag. So berichtete sie kürzlich vor einer Haarveränderung.

Auf zwei Fotos konnten Sarah-Janes Follower den Vorher-Zustand sehen und das Ergebnis begutachten. „Mein Wunsch war es, heller zu werden. Haben wir mit Strähnen geschafft“, erklärt die Wollny-Tochter in den Kommentaren. Die Stylistin fügt hinzu: „Es wurde natürlich mit Olaplex gearbeitet, und anschließend wurde noch getönt, damit es ein kühler Blondton ist“. So ist auf dem Nachher-Foto eine lange, glatte und glänzende Haarpracht zu sehen.

Viele Komplimente für das neue Styling

Auch wenn es sich nicht direkt um eine neue Frisur handelt, gibt es von den Fans zahlreiche Komplimente für den neuen Look. „Ich bin neidisch - so schöne Haare“, schreibt eine Userin, während viele andere einfach mit „Wow“ oder „Sehr schön“ kommentieren. Da es sich bei dem Post um eine Kooperation mit einem Haarsalon handelt, verrät Sarah-Jane ihren Followern natürlich auch, wo sie so eine Traum-Mähne gezaubert bekommen können. Wer also mag, kann es Sarah-Jane gleichtun und sich die Rapunzelhaare gönnen.