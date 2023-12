Taylor Swift spricht über Beziehung zu Football-Star Kelce

US-Sängerin Taylor Swift ist vom US-Magazin „Time“ zur Person des Jahres gewählt worden. © Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Ihre Beziehung zu Football-Star Travis Kelce hatte große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun äußert sich die Musikerin erstmals öffentlich dazu - und verrät, seit wann sie sich kennen.

New York - Die US-Musikerin Taylor Swift (33) hat sich erstmals ausführlich zu ihrer Beziehung mit Football-Star Travis Kelce (34) geäußert.

Diese habe schon früher begonnen, noch bevor es die Öffentlichkeit mitbekommen habe, sagte Swift dem „Time“-Magazin, das sie zur Person des Jahres kürte.

Nachdem der Football-Star, der bei den Kansas City Chiefs spielt, im Sommer in seinem Podcast über sie gesprochen habe, hätten sie sich zunächst getroffen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfahren habe. „Wir hatten also eigentlich eine ziemlich lange Zeit, von der niemand wusste. Dafür bin ich dankbar, denn so konnten wir uns kennenlernen. Als ich zu seinem ersten Spiel gegangen bin, waren wir ein Paar.“ Sie seien „sehr stolz aufeinander“, sagte Swift weiter. dpa