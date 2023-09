Promi-Spross auf TV-Liebessuche: Sohn von Markus Mörl nimmt an „Love Island“ teil

Hannes Mörl will die neue Staffel „Love Island“ aufmischen. Der 24-Jährige ist zwar noch nicht TV-bekannt, Ruhm ist er durch seinen Vater, NDW-Sänger Markus Mörl, aber scheinbar bereits gewohnt.

Bad Camberg – Dieser Promi-Spross will es wissen! Ab dem 11. September zeigt RTLZWEI die mittlerweile achte Staffel der Kult-Kuppelshow „Love Island – Heiße Flirts & Wahre Liebe“. Die ersten zehn Kandidatinnen und Kandidaten wurden nun offiziell enthüllt – und sorgen bereits jetzt für viel Aufsehen. Denn ein Teilnehmer scheint bereits einen gewissen Superstar-Status zu haben: Hannes Mörl (24). Bei ihm handelt es sich um den Sohn von „Ich will Spaß“-Sänger und „Dschungelcamp“-Teilnehmer Markus Mörl (64).

Hannes Mörl nimmt kein Blatt vor den Mund

Der 24-Jährige ist Student und scheint sein Junggesellenleben bislang voll und ganz ausgekostet zu haben. Genügend Selbstbewusstsein beweist er bereits vorab in seinem Steckbrief: „Ich sag mal so, ich bin jetzt kein hässlicher junger Mann. Ich bin von Gott mit langen Gliedmaßen in alle Richtungen bestückt.“ Mit diesen (körperlichen) Eigenschaften möchte er die Frauen in der Villa um den Verstand bringen.

Und mit den Mädels auf Tuchfühlung gehen? Kein Problem für Hannes. „Solange die Kamera nicht unter der Decke ist, würde ich schon Sex haben“, behauptet er. Im Bett mag er es „gerne härter“, hat aber auch eine Schwäche für „Missionar, wenn ich ihr in die Augen gucken kann“. Wenn er die perfekte Partnerin finden sollte, könne er sich allerdings „totale Hingabe in allen Formaten“ vorstellen.

Sylvie Meis bekommt Unterstützung

„Love Island“ ist allerdings nicht das einzige Großprojekt, an dem Hannes gerade arbeitet. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er als Rapper unter dem Künstlernamen Hannessy seine erste Single „Zombie“. „Ich bin Profi im Party machen. Das kann ich“, bestätigte er „Bild.de“ und betonte, schon immer in die Fußstapfen seines Vaters treten zu wollen.

Markus‘ Sohn Hannes versucht sein (Liebes-)Glück nun bei „Love Island“ © RTLZWEI/Magdalena Possert & Future Image/Imago

Neben Hannes nehmen an der aktuellen „Love Island“-Staffel auch erstmals Zwillingsschwestern teil: Jenny und Vanessa (beide 21) aus Bodenmais. Und noch ein neues Gesicht mischt ab sofort mit – Sänger Oli.P (45) steht Sylvie Meis (45) künftig zur Seite und moderiert die Sendung mit ihr. Verwendete Quellen: RTLZWEI, Bild.de