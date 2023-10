„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel im Krankenhaus: Peggy äußert sich zu seinem Zustand

Von: Lukas Einkammerer, Jonas Erbas

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel liegt im Krankenhaus. Während Fans auf ein Liebescomeback hoffen, gibt Peggy Jerofke ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Update vom 2. Oktober 2023: Mallorca – Bei „Goodbye Deutschland“ und im „Sommerhaus der Stars“ glänzten Steff Jerkel (54) und Peggy Jerofke (47) als echtes Traumpaar, trotzdem sind die beiden Auswanderer bereits seit einer Weile getrennt. Dennoch halten die beiden weiter zueinander – vor allem, weil es dem 54-Jährigen zuletzt sehr schlecht ging: Der erfahrene Gastronom liegt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Wie geht es ihm mittlerweile?

Steff Jerkel mit Lungenentzündung im Krankenhaus: Peggy verrät, wann er nach Hause darf

Darüber klärte nun seine Ex Peggy auf: Die wandte sich am Montagvormittag (2. Oktober) via Instagram an ihre rund 132.000 Follower und berichtete, dass sie Steff Jerkel mitsamt Töchterchen Josephine am Nachmittag im Krankenhaus in Palma besuchen werde. „Auf jeden Fall geht es ihm schon ein wenig besser“, machte die 47-Jährige vorsichtig Hoffnung.

Sie rechne damit, dass der „Goodbye Deutschland“-Star in „zwei, drei Tagen (…) bestimmt wieder nach Hause“ könne. Trotz der schwierigen Umstände hält die Auswanderin tapfer durch: „So düdelt sich der Alltag mit Krankenhaus, Lokal und allem anderen weiter ein …“

Erstmeldung vom 30. September 2023: Die Trennung von Steff Jerkel und Peggy Jerofke jährt sich diesen November zum ersten Mal und noch immer hoffen Fans auf ein Liebescomeback der „Goodbye Deutschland“-Stars. Zwar pflegen sie heute ein freundschaftliches Verhältnis, romantisch haben sich die beiden aber nicht wieder angenähert. Eine gefühlvolle Botschaft von Steff spricht nun aber wahrlich Bände …

„Warst immer der gute Teil von uns“: Steff Jerkel teilt emotionale Botschaft an Ex Peggy

Das letzte Septemberwochenende hat sich für Steff Jerkel als nicht besonders entspannt und erholsam erwiesen. Denn anstatt einer Boottour mit Hündin Elsa landete der Wahlmallorquiner in der Notaufnahme, wie er in seiner Instagramstory erklärt. Was genau passiert ist, verrät er nicht, teilt kurz darauf aber mit seinen Fans ein Selfie aus dem Krankenbett und bedankt sich bei seiner Lebensretterin: Ex Peggy.

„Ich möchte mich so richtig von Herzen bei dir bedanken, Peggy“, richtet sich Steff an die Mutter von Tochter Josephine, „Zum zweiten Mal hast du mir den Arsch gerettet. Beim ersten Mal so richtig und wie es diesmal geendet wäre, werden wir zum Glück nicht erfahren.“ Seine liebevolle Botschaft beendet er mit den Worten: „Einfach danke. Du warst immer der gute Teil von uns.“

Die Liebesgeschichte von Steff Jerkel und Peggy Jerofke 1998 lernte Steff Jerkel Peggy Jerofke in Arenal auf Mallorca kennen. 2009 wanderten die beiden zusammen auf die Baleareninsel aus. Dort eröffneten sie ein griechisches Restaurant. Seit 2014 stehen die beiden regelmäßig für die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bei VOX vor der Kamera. 2018 wurde ihre Tochter Josephine dank künstlicher Befruchtung geboren. 2020 bekam Steff Jerkel die Diagnose TTP (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura). Das war aber kein Grund für das Paar, einen Gang zurückzuschalten. 2021 zogen sie in die Promi-WG von „Das Sommerhaus der Stars“. Quelle: rtl.de

Nach Krankenhaus-Schock: Peggy Jerofke reagiert auf Liebesbotschaft von Steff

Traumatische Erlebnisse schweißen bekanntlich zusammen und wer weiß – vielleicht hat Steff mit seinen rührenden Worten ja die Weichen für einen erneuten Liebesversuch mit Peggy gestellt. Aber auch wenn sie weiterhin nur Freunde bleiben wollen – einen großen Platz in seinem Herz scheint sie nach wie vor zu haben.

Und Peggy? Auch die äußerte sich bei Instagram zu dem ereignisreichen Tag. „Mein Gefühl hat mich wiedermal nicht getäuscht“, schreibt die Powermama, „Bin froh, dass ich mich heute Morgen durchgesetzt habe und mit Steff in die Klinik nach Palma gefahren bin.“ Wie lange er im Krankenhaus bleiben muss, weiß sie zwar nicht, erklärt aber, dass ihr Ex – dessen romantische Botschaft sie inklusive Herz-Emoji in ihrer Instagramstory geteilt hat – eine Lungenentzündung habe.

