Telefon und eigener Fernseher: Jörn Schlönvoigts Tochter (5) hat große Wunschliste zu Weihnachten

Als Kind eines Serienstars hat man eben anspruchsvollere Wünsche: Jörn Schlönvoigts Tochter will ein ganzes Technologie-Paket unter dem Weihnachtsbaum auspacken.

Damit hätte Jörn Schlönvoigt (36) nicht gerechnet! Der GZSZ-Star freut sich sehr darauf, Weihnachten im Kreise seiner Familie zu feiern. Zusammen mit seiner Ex-Partnerin Hanna (26) hat der Schauspieler eine fünfjährige Tochter namens Delia. Trotz Trennung kümmert sich das ehemalige Traumpaar weiterhin gemeinsam um die Erziehung seiner kleinen Prinzessin. Auch das Fest der Liebe werden die Schlönvoigts zusammen feiern. So sagte der Schauspieler erst kürzlich gegenüber der Bild-Zeitung: „Für uns steht es außer Frage, Weihnachten miteinander zu verbringen. Es ist ein Fest, das natürlich für Kinder ganz, ganz toll und wichtig ist.“

Traditionell schreiben Kinder auf einem Wunschzettel auf, welche Geschenke sie gerne vom Christkind bekommen wollen. Meistens handelt es sich dabei um Spielzeug wie Lego oder auch eine neue Puppe. Die Tochter von Jörn Schlönvoigt hat da etwas anspruchsvollere Wünsche. Bereits im zarten Alter von fünf Jahren weiß Delia genau, welche Geschenke sie unter dem Weihnachtsbaum auspacken will. „Sie wollte ein Telefon haben und einen eigenen Fernseher im Zimmer“, enthüllt der Seriendarsteller im Gespräch mit RTL. Diese extravaganten Wünsche würde man sicherlich nicht von einem Vorschulkind erwarten.

Jörn Schlönvoigt: Seine Tochter muss noch einige Jährchen warten

Für Jörn stand jedenfalls schnell fest: nicht mit ihm! „Da hab ich gesagt: ‚Mein Schatz, du bist vier Jahre alt. Papa war 13, als er sein erstes Telefon bekommen hat‘“, schildert der Soap-Star. Bevor seine Tochter zehn Jahre alt ist, werde sie weder ein Handy noch einen eigenen Fernseher bekommen. Manchmal muss man als Vater eben streng sein – davon können andere Eltern bestimmt ein Lied singen.

Sicher wird die kleine Delia am Heiligen Abend trotzdem nicht leer bei der Bescherung ausgehen. Als einzige Tochter der Schlönvoigts wird sie vermutlich von Mama und Papa mit Geschenken überhäuft werden. Am meisten wird sich Delia aber wohl darüber freuen, dass sich ihre Eltern trotz Trennung weiter so gut verstehen.