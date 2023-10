Trotz Strafbefehl: Marc Terenzi und Verena Kerth haben geheiratet

Von: Diane Kofer

Teilen

Gegen Marc Terenzi wurde Strafbefehl wegen sexueller Belästigung erlassen. Trotzdem wollen er und seine Partnerin Verena Kerth jetzt in Las Vegas heiraten. © Imago/ Future Image; Instagram/ marc_terenzi (Fotomontage)

Wir präsentieren: Mr. und Mrs. Terenzi. Verena Kerth und Marc Terenzi haben sich Las Vegas tatsächlich das Ja-Wort gegeben. Überglücklich teilen sie nun Bilder der Hochzeit mit ihren Fans.

Update vom 22. Oktober 2023: Sie haben es tatsächlich getan. Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) haben geheiratet. Auf Instagram postete das Skandal-Pärchen nun die Bilder ihrer Las-Vegas-Hochzeit. Als waschechte Münchnerin trägt Verena Kehrt dabei ein weißes Dirndl, Marc Terenzi hat sich für eine Lederhose entschieden. Beide grinsen in die Kamera, hinter ihnen die berühmte „Little White Chapel“.

Marc Terenzi zeigt außerdem noch, was wohl wenige Stunden vorher geschah: Das Bild zeigt eine glückliche Verena Kerth, die sich im Hotelzimmer fertig macht. Sie zieht sich gerade die Schuhe – weiße Sneaker – an. Dazu schreibt der Musiker: „Traumfrau“. Verena Kerth teilt dann noch ein paar Fotos von ihrem Hochzeitsessen: Eine Auswahl an rohem und gegrillten Fisch, dazu gebratenes Fleisch und ein Salat. Außerdem steht der Brautstrauß in der Vase ebenfalls auf dem Tisch.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

Erstmeldung vom 20. Oktober 2023: Las Vegas – Eigentlich wollten sich Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) noch etwas Zeit mit der Hochzeitsplanung lassen. Doch jetzt scheint alles ganz schnell zu gehen. Die beiden melden sich aus Las Vegas, wo sie den Bund der Ehe eingehen wollen. Die News kommen ausgerechnet am Tag nach den Schlagzeilen über ein Gerichtsurteil gegen den Sänger – wegen sexueller Belästigung.

Funkelnde Hochzeitsringe: Marc Terenzi heiratet trotz Belästigungs-Skandal in Las Vegas

Der Musiker hat seiner Partnerin Verena Kerth Anfang 2023 einen Heiratsantrag gemacht – danach schien es aber, als würden die Pläne für die große Feier erst einmal auf Eis liegen. Auf dem Münchner Oktoberfest verrieten Marc Terenzi und seine Freundin IPPEN.MEDIA, warum sie noch nicht verheiratet sind. Jetzt geht aber alles ganz schnell und ohne große Ankündigung. Das Paar ist in die USA gereist, um sich das Jawort zu geben. Der Zeitpunkt könnte jedoch wohl nicht ungünstiger sein – immerhin macht der Musiker in Deutschland aktuell wegen sexueller Belästigung Schlagzeilen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass gegen Marc Terenzi Strafbefehl erlassen wurde. Der Ex-Sänger von Team 5ünf soll laut Bild-Informationen zu einer Geldstrafe verurteilt worden sein, weil er die minderjährige Tochter seiner Ex unsittlich berührt haben soll. Zu dem Fall hat sich der 45-Jährige auf IPPEN.MEDIA-Anfrage noch nicht geäußert – offenbar ist er mit dem Kopf auch woanders. Denn auf Instagram verkündet er die anstehende Hochzeit mit Verena Kerth. Zu einem Bild mit zwei funkelnden Ringen, das er aus Las Vegas teilt, schreibt Marc Terenzi: „Bald ... Mr. und Mrs.“

„Liebe auf den ersten Blick“: So begann Marc Terenzi und Verena Kerths Romanze Im September 2022 machten Verena Kerth und Marc Terenzi ihre Beziehung bekannt. Ein Bekannter packte damals gegenüber RTL aus, dass sie sich in einem Club kennengelernt haben. Der DJ sprach dabei von „Liebe auf den ersten Blick“. Kurz darauf betonte auch die Moderatorin persönlich, wie glücklich sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite ist. „Ich habe ehrlich gesagt in 22 Jahren keinen besseren Mann kennengelernt“, schwärmte sie.

Luxus-Hotel und Protz-Auto: Marc Terenzi und Verena Kerth lassen es in Vegas krachen

Wann genau ihre Hochzeit stattfinden soll, und ob sie dann auch in Deutschland rechtmäßig Mann und Frau sind, haben die zwei noch nicht verraten. Es sieht aber ganz so aus, als würden sie die Zeremonie mit einer luxuriösen Hochzeitsreise verbinden wollen. In Las Vegas angekommen, suchen sich die beiden zunächst ein protziges Auto aus. „Go big or go home“ (zu Deutsch in etwa: „Ganz oder gar nicht“), witzelt Verena Kerth, während sie ihren Verlobten beim Einräumen mehrerer Koffer filmt. Danach geht es für die beiden in ein Luxushotel.

Marc Terenzi muss sich neben seinen Hochzeitsplänen aber nicht nur mit dem aktuellen Gerichtsurteil befassen – in den vergangenen Monaten machten er und Verena Kerth auch mit Gewaltvorwürfen und Alkoholexzessen Schlagzeilen. Als Reaktion darauf verzichteten Marc Terenzi und Verena Kerth beim Oktoberfest auf zu viel Alkohol – und tranken zwischendurch Wasser. Verwendete Quellen: Instagram/ marc_terenzi, verenakerth, bild.de