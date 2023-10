Sorge vor seinem 91. Geburtstag: Richard Lugner sagt alle Termine ab

Teilen

Wie schlecht geht es Richard Lugner wirklich? Der Society-Baumeister hat Bettruhe verordnet bekommen und musste kurzfristig alle Termine canceln.

Wien – Die Tage vor seinem Geburtstag hätte sich Richard Lugner (90) sicher anders vorgestellt. Der österreichische Baulöwe wird am 14. Oktober 2023 stolze 91 Jahre alt. Für seinen Ehrentag hat „Mörtel“ eine große Party geplant, die im Belvedere in Wien stattfinden soll. Doch nun ist Lugner krank geworden und muss das Bett hüten.

Große Sorgen um Richard Lugner: Kurz vor seinem Geburtstag sagt er alle Termine ab

Zuletzt hatte der Unternehmer noch auf dem Oktoberfest gefeiert und nicht mit seinem Gesundheitszustand, sondern einer Auseinandersetzung im Hacker-Zelt für Aufregung gesorgt. Richard Lugner hatte Wiesn-Ärger und stornierte sogar seinen Tisch. Doch jetzt sorgt er für große Sorgen bei den Fans: Kurz vor seinem 91. Geburtstag geht es Mörtel nicht besonders gut.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Bis Freitag bleibe ich zu Hause, dann suche ich noch einmal den Arzt auf“, enthüllt er gegenüber der österreichischen Zeitung Heute. Für den Immobilienunternehmer steht seine Gesundheit derzeit an erster Stelle. „Auch den Auftritt auf der Kaiserwiesn am Donnerstag habe ich abgesagt“, fügt er hinzu. „Vielleicht schaffe ich es am Freitag oder Samstag.“ Den Besuch der Geburtstagslocation musste Lugner ebenfalls kurzfristig absagen. Dabei war sogar schon ein Fotograf für den Rundgang gebucht. „Ich will zu meinem Geburtstag am 14. Oktober fit sein und deswegen erhole ich mich vorher kräftig“, erklärt er.

Richard Lugner und der Wiener Opernball: Eines von Richard Lugners beliebtesten Events ist der Wiener Opernball. Seit dem Jahr 1992 geht er immer an der Seite eines Promis, meistens aus Hollywood, zum Wiener Opernball. So war er unter anderem mit Joan Collins (1993), Sophia Loren (1995), Grace Jones (1996), Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007), Kim Kardashian (2014) oder Melanie Griffith (2018) an seiner Seite auf dem weltbekannten Opernball zu Gast. Aber auch deutsche Stars fanden sich an der Seite von „Mörtel“, so zum Beispiel Nadja Abd El Farrag (2000) oder Dieter Bohlen (2010).

Richard Lugner freut sich auf Geburtstagsfeier mit seinen „Tierchen“

Der Baumeister ist jedoch optimistisch, dass er wieder rechtzeitig fit wird. „Wir machen die Begehung nächste Woche, aber es ist alles auf Schiene. Es gibt sogar mehr Programm, als notwendig wäre“, erzählt er. Selbst Lugners Ex-Partnerinnen werden mit dem Millionär feiern. Bekannterweise gibt er den Frauen tierische Kosenamen wie „Bambi“, „Kolibri“ oder „Mausi“. Der Realitystar verrät: „Es wird keinen eigenen Tierchen-Tisch geben, da nur wenige alleine kommen, sondern in Begleitung. Die werden wir nicht alle an einen Tisch bekommen.“

Der 91. Geburtstag von Richard Lugner steht kurz bevor – doch gesundheitlich steht es nicht gut um den Unternehmer. © Imago/ Daniel Scharinger, Sepa-Media (Fotomontage)

Abgesehen von Cathy „Spatzi“ Lugner (33) kämen eigentlich alle. Obwohl sich der Wiener auf seine „Tierchen“ freut, hat er die Blondine ausdrücklich ausgeladen. „Sie kommt sicher nicht! Sie hat sich an den Ehemann von ‚Katzi‘ herangemacht mit derselben Methode wie bei mir“, schimpft er. Auch mit einem anderen TV-Star rechnete Richard Lugner gerade erst ab: Thomas Gottschalk (73). Verwendete Quellen: Heute.at