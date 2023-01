Knochen stehen raus: Tessa wiegt nur noch 55 Kilo nach Dschungelcamp

Teilen

Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier hat jede Menge Gewicht im Dschungelcamp verloren. Inzwischen bringe sie nur noch 55 Kilo auf die Waage. (Fotomontage) © RTL

Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier hat jede Menge Gewicht im Dschungelcamp verloren. Inzwischen bringe sie nur noch 55 Kilo auf die Waage.

Als Model zog Tessa Bergmeier (33) von Beginn an mit einer sehr zierlichen Figur in das Dschungelcamp. Dort musste sich die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin mit einer kargen Kost aus Reis und Bohnen zufriedengeben. Inzwischen ist das Abenteuer im australischen Busch für die Zweifach-Mama schon wieder vorbei. Nachdem zu wenige Zuschauer für sie gevotet hatten, musste Tessa das Camp als dritte Dschungelcamp-Kandidatin verlassen.

Gleich nach ihrem Dschungelcamp-Rauswurf gönnte sich die überzeugte Veganerin dann eine ordentliche Portion deftiges Essen. „Ich bin direkt zum nächsten Burger-Restaurant und habe zwei vegane Burger gegessen, eine Obstplatte. Und dann war ich wieder glücklich“, verrät Tessa im Interview mit Promiflash. Denn auch Models müssen schließlich essen – vor allem, wenn es wie im Dschungel über eine Woche lang kaum Kalorien gab. Umso emotionaler fiel Tessas erste Mahlzeit nach ihrem Exit aus. „Die erste Obstschale, die ich gesehen habe, voll mit Früchten, da habe ich geweint“, gesteht die ehemalige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Tessa Bergmeier: „Die Hüfte steht mir raus“

Die Radikal-Diät im Dschungel hatte erschreckende Auswirkungen auf Tessas Figur. Die Reality-TV-Darstellerin verlor während der Zeit im Urwald jede Menge Gewicht. Inzwischen könne man die einzelnen Knochen an ihrem Körper erkennen. „Also die Hüfte steht mir raus, die kann man komplett ertasten an der Seite. Aber nicht nur der eine Knochen, sondern die ganze Hüfte. Auch an der Brust – alles steht raus. Sogar meine Füße und meine Hände sieht man sogar“, berichtet sie. „Selbst wenn ich sitze, habe ich keine Falte mehr.“

Ihr aktuelles Gewicht sei extrem niedrig. „Gewogen habe ich mich auch, und 55 Kilo ist auch nicht viel“, gibt Tessa zu. Um wieder mehr auf die Rippen zu bekommen, darf die brünette Schönheit wohl noch mehr Fast-Food-Restaurants einen Besuch abstatten…