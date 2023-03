Tessa Bergmeier hat Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen

Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier hat während einer Instagram-Fragerunde verraten, dass zwischen ihr und ihren Eltern Funkstille herrscht.

Hamburg – Selbst in den glücklichsten Familien kommt es hin und wieder zu Streit. Während die Harmonie in den meisten Fällen früher oder später wieder hergestellt werden kann, scheinen einige familiäre Konflikte wiederum die Zeit zu überdauern. Auch bei Tessa Bergmeier (33) ist das leider der Fall. Die einstige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin verriet während einer Frage-Antwort-Runde auf Social Media, dass sie seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern habe. Doch wie kam es zu der familiären Funkstille?

Dass die Beziehung zu ihren Verwandten schon seit langem sehr schwierig ist, hatte Tessa Bergmeier bereits vor einer Weile in einer Podcast-Folge mit Désirée Nick preisgegeben. Damals berichtete sie, dass sie als Kind von ihren Eltern dazu gezwungen worden sei, Fleisch zu essen. Heute ist Tessa überzeugte Veganerin und verzichtet auch bei der Ernährung ihrer eigenen Kinder auf tierische Produkte. Im Gegensatz zu ihren persönlichen Erfahrungen überlasse die ehemalige Dschungelcamperin ihren Töchtern jedoch die Entscheidung, ob sie Fleisch essen wollen oder nicht. Bisher hätten sich ihre Kids jedoch ebenfalls zu einer veganen Lebensweise entschlossen.

Tessa Bergmeier spricht im Online-Q&A über ihre zerrüttete Familie

Auf Instagram stellte sich Tessa Bergmeier zuletzt den Fragen ihrer neugierigen Follower. Ein Fan wollte dabei wissen, was die Eltern der Influencerin eigentlich von ihren Erziehungsmethoden halten. Tessa erklärte dazu: „Keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht – Einsicht suchte ich vergebens.“ Dass sie bereits seit längerem den Kontakt zu ihrem Vater und ihrer Mutter abgebrochen habe, sei die richtige Entscheidung gewesen. „Das ist sehr heilsam“, berichtet die Mittdreißigerin der Netzgemeinde weiter.

Immer wieder sei es in der Vergangenheit zu Konflikten mit ihren Angehörigen gekommen. Fehlende Unterstützung und dauernde Kritik, unter anderem an ihrem Aussehen, hätten bei Tessa zu der Entscheidung geführt, dass ihr Leben ohne ihre Eltern einfacher sein würde. Ob es einen direkten Auslöser für den Kontaktabbruch gab, oder ob die Gesamtsituation letztendlich zur Funkstille führte, verriet Tessa allerdings nicht.