Teure Märchenhochzeit: Pietro Lombardi verrät, wie er Laura heiraten will

Teilen

Pietro Lombardi träumt von einer Märchenhochzeit im historischen Schloss. Auf Instagram verrät er seinen Fans, wie er sich die Hochzeit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorstellt.

Karlsruhe – Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) bieten ihren Fans zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Leano Romeo längst eine echte Bilderbuchfamilie. Nun könnte auch die Hochzeit folgen, für die Pietro ganz konkrete Vorstellungen hat.

Könnte Pietro Lombardis Märchenhochzeit in einem historischen Schloss stattfinden?

Zu einem Konzerttermin in seiner Geburtsstadt Karlsruhe nutzte der Sänger die Zeit drumherum für einen Zoobesuch mit Sohn Alessio (8) und besuche außerdem seinen nach eigenen Aussagen absoluten Lieblingsplatz in der Stadt: das Karlsruher Schloss. Dann verriet er seinen Fans in einer Instagram-Story: „Hier will ich heiraten. Ganz klar.“

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Das historische Schloss gehört zum Wahrzeichen von Karlsruhe und ist kulturelles Zentrum der Stadt. Ob Laura Maria von dem imposanten Schloss für die Hochzeitslocation bereits weiß, hat Pietro nicht verraten, wie auch Bild kürzlich berichtete.

Pietro Lombardi plant Hochzeit mit Laura: Er enthüllt ihre Wünsche

Doch in einer Fragerunde auf Instagram erzählte Pietro auch von gemeinsamen Wünschen: „Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann. Vielleicht, wenn er ein Jahr alt ist“, zitiert die Zeitung den Popsänger.

Pietro wolle außerdem, dass Leano Romeo zusammen mit Lauras Papa die Braut zum Altar führen. Dort wolle Pietro wohl gemeinsam mit seinem schon älteren Sohn Alessio warten, den er aus erster Ehe mit Sarah Engels (30) in die Beziehung brachte. Seit fast einem Jahr sind der Sänger Laura Maria nun verlobt. Ein Termin für die mögliche Märchenhochzeit ist bislang aber nicht bekannt. Bei anderen Stars stehen ebenfalls Veränderungen an: Verlassen Konny und Manuela Reimann bald die USA? Verwendete Quellen: Bild.de, Instagram