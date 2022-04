Teure Rechnung: Influencer dreht Musikvideo mit Sophia Thiel und Désirée Nick und blecht 190.000 Euro

Von: Jennifer Kuhn

Social-Media-Star Twenty4Tim holte für sein Musikvideo Désirée Nick und Sophia Thiel dazu © Screenshot Musikvideo/YouTube / Pressebilder/Yasmin Nickel

Er gehört zu den Top-Influencern und Content-Creatoren in Deutschland: Twenty4Tim. Nun hat der 21-Jährige seinen eigenen Song und das dazu passende Musikvideo herausgebracht. Kostenpunkt: 190.000 Euro! In diesem Clip ist aber nicht nur er zu sehen, sondern auch zahlreiche Promis.

Köln - Es ist bunt, laut und vielleicht auch etwas provokant. Social-Media-Star Twenty4Tim veröffentlichte am Freitag, den 01. April seinen Song „Bling Bling“. Und dazu gibt es ebenfalls das passende Musikvideo - welches innerhalb von wenigen Stunden über 1,5 Millionen Aufrufe bekam. 190.000 Euro kostete der Clip. Mit dabei sind unter anderem Sophia Thiel, Désirée Nick, Gerda Lewis und Niko Griesert.

Twenty4Tim kämpft gegen Vorurteile und Männer-Klischées: „Ich repräsentiere den modernen Jungen“

Auf Instagram folgen dem Social-Media-Star zwei Millionen Menschen - auf TikTok sind es knapp vier Millionen. Mit seinem ersten Song möchte Tim ein Statement setzen: „Ich hasse nichts mehr als Klischées. Ich kann einfach nicht mehr hören, was typisch Junge und typisch Mädchen sein soll. Wer schreibt mir das vor? Dein Regelbuch? Aha, ok“, so der 21-Jährige laut der Labs-Pressemitteilung.

Social-Media-Star Twenty4Tim in seinem Musikvideo „Bling Bling“ © Screenshot/YouTube

In seinem Musikvideo präsentiert sich Tim so wie er ist - verstellen? Auf keinen Fall! „Ich repräsentiere den modernen Jungen, der auf Klischees einen Scheiß gibt. Deutschland ist gar nicht ready für so einen Typen mit bitchigem-bossy Vibe“, fährt er fort. Er ist sich sicher, dass er mit seinem Video auch auf Kritik stoßen könnte.

Zusätzlich gab es einen zahlreichen Promi-Auflauf: Gerda Lewis, Sophia Thiel, Désirée Nick, Niko Griesert, Mario Novembre, Katja Krasavice und viele weitere. Und da es sein erstes Musikvideo ist, scheute er sich auch nicht vor den Kosten: „Das Video hat knapp 190.000 Euro gekostet. On top kommen dann noch die Kosten für Stylisten, Requisiten, Kostüme für alle und Make-up-Artists für alle hinzu“, so der 21-Jährige im Bild-Interview.

Die Klickzahlen auf seinem Musikvideo steigen minütlich. Auch Sophia Thiel zeigte sich dort - und spielte eine Sportlehrerin, die mit einem Baseballschläger auf den Feuermelder schlug. Die Fitness-Influencerin hat selbst eine große Instagram-Community und erzählte ihre Fans und Followern vor wenigen Tag von ihrem Rasier-Unfall. Verwendete Quellen: instagram.com/twenty4tim, Labs Management GmbH