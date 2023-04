Teurer Lifestyle: Shania und Davina Geiss verraten, wofür sie am meisten Geld ausgeben

Die Millionärstöchter Davina und Shania Geiss sind von klein auf ein Leben in Saus und Braus gewohnt. Jetzt verraten die Schwestern, wofür sie ihr Geld hauptsächlich verbrauchen.

Monaco – Am 1. Mai läuft bei RTLZWEI die zweite Staffel von „Davina & Shania – We love Monaco“ an. Im Zentrum der Reality-Serie steht das Luxusleben der Töchter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (57). Zum Staffelstart hat sich „Bunte.de“ mit der 19-jährige Davina und der 18-jährigen Shania über ihre große Leidenschaft, das Shoppen, unterhalten.

Davina und Shania Geiss wollen finanziell unabhängig sein

„Ich glaube, wir geben das meiste Geld aus für Schuhe, Klamotten und Taschen“, erzählt Shania Geiss und fügt hinzu, dass ihr auch Schmuck und Essen wichtig seien. Ihre Schwester pflichtet ihr bei und nennt „Taschen und Essen“ als ihre Hauptausgaben. Bei Taschen würden sie aber „Hälfte-Hälfte“ machen. Aktuell kein Problem, da die beiden zusammenwohnen. Sie seien aber „jetzt schon am Überlegen, wie wir das in zehn Jahren machen“, sagt Davina Geiss.

Die Schwestern sind vor Kurzem bei Mama Carmen und Papa Robert Geiss ausgezogen – keine leichte Entscheidung. „Auch wenn ich die Ältere bin, fiel es mir trotzdem schwer. Da hängen so viele Erinnerungen dran und irgendwie bleiben wir trotzdem Papas kleine Mädchen“, verriet Davina Geiss vergangenes Jahr der Nachrichtenagentur spot on news. Auch ihre Schwester Shania zeigte sich „irgendwie traurig, dass diese Ära zu Ende geht“ und sei „dankbar für alles, was Mama und Papa uns ermöglicht haben“. Beide betonten aber, dass sie sich freuen würden, auf eigenen Beinen zu stehen.

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Dabei spielt auch finanzielle Unabhängigkeit eine entscheidende Rolle. Neben ihrer eigenen Serie möchte Shania Geiss ihr Hobby, die Kunst, zum Beruf machen. Davina Geiss hingegen hat bereits eine eigene Modekollektion auf den Markt gebracht und interessiert sich für Immobilien.

Womit verdienen die Geissens ihr Geld?

Damit tritt Letztere in die Fußstapfen ihres Vaters Robert Geiss, der mit den Bekleidungsmarken Uncle Sam und Roberto Geissini sowie dem An- und Verkauf von Luxusimmobilien Millionen erwirtschaftet hat. Mit der seit 2011 ausgestrahlten Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” kommt eine weitere Einnahmequelle hinzu.

Die Geissens haben sich schon vor Jahren in Monaco breit gemacht. Sprössling Davina ist im Fürstentum sogar so verwurzelt, dass sie erste Kontakte mit der Grimaldi-Familie geknüpft hat. Verwendete Quellen: Bunte.de, Spot On News