Text-Patzer von Helene Fischer bei ORF-Auftritt

Bei einem Auftritt in der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ passierte Helene Fischer jetzt ein Text-Patzer. © IMAGO/Daniel Scharinger

Bei einem Auftritt in der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ passierte Helene Fischer jetzt ein Text-Patzer. Jedoch konnte die Schlagerkönigin diesen professionell überspielen.

Wien- Helene Fischer (38) war in der ORF-Show „Willkommen Österreich“ zu Gast. Im Interview mit Dirk Stermann (56) und Christoph Grissemann (56) musste die Sängerin bereits eher ungewöhnliche Fragen beantworten. Jedoch ließ Helene sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Auf die Frage, ob sie überhaupt noch auf die Toilette gehen würde, antwortete sie gekonnt: „Nein, das transpiriert bei mir.“ Der Schlagerstar war schon immer für ihren Perfektionismus und ihre Professionalität bekannt.

Dies stellte sie nicht nur im Interview wieder unter Beweis, sondern auch bei ihrer musikalischen Darbietung in der Show. Lässig in einem schwarzen Rollkragenpullover und Jeans probt sie für ihren Auftritt. Ein Videoclip zeigt jetzt einen Text-Patzer der Sängerin bei der Performance eines ihrer Songs gemeinsam mit der Wiener Band Russkaja. Jedoch reagierte Helene so wie man es nicht anders von ihr erwartet: charismatisch und professionell. Mit einem Lächeln überspielt sie den Patzer und macht dann weiter als wäre nichts geschehen.

Helene Fischer passiert Text-Patzer bei „Willkommen Österreich“

Die Sängerin scheint sich bei der Late-Night-Show sichtlich wohl zu fühlen. Auch die etwas außergewöhnlichen und frechen Fragen scheinen ihr zu gefallen. Insgesamt ist die Schlagerikone bereits zum dritten Mal Gast in der Show. Die Chancen stehen also gut, dass die Fans sich auch auf weitere Auftritte bei „Willkommen Österreich“ freuen dürfen. Dem kann auch ein kleiner Text-Patzer nichts anhaben.