Thailändische Hochzeit: „Bauer sucht Frau“-Star Narumol heiratet nochmal

Narumol und Josef lernten sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen © IMAGO/Future Image & Instagram/narumoldavid

Das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar Narumol und Josef ist bereits seit zwölf Jahren verheiratet. Nun plant es eine zweite Hochzeit - nach thailändischer Tradition.

Narumol (57) und Josef (59) sind wohl das bekannteste Paar aus „Bauer sucht Frau“. 2009 lernten sich die Thailänderin und der bayerische Landwirt in der fünften Staffel der RTL-Kuppelshow kennen und lieben. Die anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten führten dazu, dass sie schnell zum absoluten Kult-Paar wurden. Man erinnere sich nur an Narumols berüchtigten Spruch „Ich bin fick und fertig“, nachdem Josef mit ihr einen Ausflug in die Seilbahn machte.

Ihre Liebe krönten die prominenten Turteltauben 2010 mit einer Hochzeit, ein Jahr später folgte die Geburt der gemeinsamen Tochter Jorafina (11). Aus früheren Beziehungen hat Narumol bereits Tochter Jenny (23) und Sohn Jack (25). Seitdem sich das ungleiche Traumpaar gefunden hat, lebt es auf Josefs Bauernhof im bayerischen Chiemgau und genießt dort sein idyllisches Familienleben. Im vergangenen Jahr konnte man Narumol endlich wieder im Fernsehen erleben, nachdem sie bei „Kampf der Realitystars“ teilnahm.

Bauer Josef: Thailändische Hochzeit dem Schwiegervater zuliebe

Nun überraschen die „Bauer sucht Frau“-Stars mit romantischen News: Sie wollen einander zum zweiten Mal das Jawort geben. Den Grund dafür verrät Josef im Interview mit der Bild-Zeitung: „Narumols Vater hat sieben Kinder, keines heiratete nach thailändischer Tradition. Deshalb erfülle ich Narumol und meinem Schwiegervater jetzt diesen Wunsch.“ Ihre zweite Hochzeit wird deshalb wohl ganz anders ausfallen als die kirchliche Trauung vor zwölf Jahren. Stattfinden soll die Zeremonie bereits im Oktober.

Im Herbst gibt es außerdem eine eigene Doku-Soap des Kult-Paares zu sehen. Ab dem 28. September wird bei RTLZWEI zur Primetime das Format „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter“ ausgestrahlt. Darin begeben sich die beiden TV-Stars auf eine „romantische Reise von Oberbayern nach Thailand und zurück“, heißt es in der offiziellen Programmbeschreibung. Ob es darin auch bereits Einblicke in die geplante Hochzeitsfeier geben wird, bleibt abzuwarten. So oder so dürfen sich die Fans darauf freuen, in den nächsten Wochen und Monaten viel von Narumol und Josef zu hören.