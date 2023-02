„Noch ein Ton, dann gibt es Ärger“: „The Biggest Loser“-Spiel endet im Mega-Zoff

Bei „The Biggest Loser“ fliegen die Fetzen! Ein Spiel am Strand sorgt für mächtig Ärger und unschönen Worten zwischen den teilnehmenden Kandidaten.

„Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ ist wohl eine der härtesten Shows im deutschen Fernsehen. Auf dem Weg zum Wunschgewicht müssen sich die Kandidaten zahlreichen Herausforderungen stellen und ihren inneren Schweinehund bezwingen. Im Camp wurden die Teilnehmer in der letzten Folge in zwei Gruppen geteilt: Team Blau darf in einer Luxus-Villa mitsamt Pool und modernen Trainingsgeräten übernachten. Für Team Orange dagegen ging es ins „Basic Camp“, wo Dixie-Klos und Schlafcontainer auf sie warteten. Selbst warmes Wasser mussten sich die Unglücksraben erstrampeln.

Bei einer Challenge bekamen die Kandidaten dann die Chance, ihr Domizil zu tauschen. Dafür mussten sie ihre bis zum Hals im Sand eingebuddelten Coaches Ramin Abtin (50) und Sigrid Ilumaa (42) freischaufeln. Als einziges Hilfsmittel durften sie dabei einen Eimer verwenden. Die herausfordernde Aufgabe forderte nicht nur Sportlichkeit, sondern auch Teamgeist. Team Orange schien die Motivation förmlich zu beflügeln, ins Luxus-Camp einziehen zu dürfen. Alle Kandidaten arbeiteten emsig und feuerten sich gegenseitig an – ganz anders sah es dagegen bei Team Blau aus.

Valentina (34) wurde vom vielen Laufen schnell müde und setzte sich zum Ausruhen in den Sand. Das sah ihr Teamkollege Phillip (27) gar nicht gerne. „Jetzt steh auf. Bisschen Teambuilding, Alter!“, schimpfte er. Valentina reagierte gereizt: „Hör auf zu nerven. Lass mich in Ruhe, ok?“ Philip kam der Aufforderung nicht nach und motzte weiter. Daraufhin platzte der Blondine der Kragen. „Noch ein Ton, dann gibt es Ärger!“, drohte sie ihrem Mitbewohner. Doch auch Valentinas restliche Teamkameraden beschwerten sich, dass sie zu „langsam“ sei. Kein Wunder, dass Team Orange am Ende den verdienten Sieg holte.

Der Streit im blauen Team eskalierte anschließend. Phillip ging weiter auf Valentina los, woraufhin diese deutliche Worte fand: „Du schreist mich nicht an, ok? Du schreist mich nicht an!“ Rückenwind erhielt sie dabei von Ása (48): „Ich muss leider auch sagen, dass ich manchmal deinen Ton, Phillip, grenzwertig finde.“ Letzten Endes versöhnten sich die Streithähne und nahmen sich vor, freundlicher miteinander umzugehen. Beim großen Wiegen überraschte Valentina ihre Teamkollegen dann mit einem tollen Ergebnis: Stolz 4,5 Kilo ist sie nun leichter.