„Uns fehlt die Bühne so sehr“: Kelly Family stimmt Schlagerfans auf kommende Tour ein

Angelo Kelly & Family bei der Generalprobe zur Aufzeichnung der TV-Show Weihnachten bei uns in der Stadthalle © Michael Kremer/Imago

Sie können es kaum erwarten! The Kelly Family verbreitet bei ihren Fans Vorfreude auf ihre anstehende Christmas Tour. Die Konzerte der Band starten ab November 2020.

Deutschland – Die Vorfreude steigt! Die The Kelly Family-Mitglieder können es kaum erwarten, in diesem Jahr im Rahmen ihrer Christmas Tour wieder auf Tournee zu gehen. Laut der offiziellen Website der Musiker wird die Band, zu deren Mitgliedern unter anderem Maite Kelly (42), Angelo Kelly (40) und Michael Patrick Kelly (44) gehören, ab November 2022 in Deutschland, der Schweiz und Österreich wieder auf der Bühne stehen.



Im Rahmen eines Postings, das die Musikgruppe auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit ihren Fans teilte, stimmten die „An Angel“-Hitmacher ihre Follower jetzt auf ihre anstehenden Shows ein. Dazu posteten sie ein Throwback-Foto einer ihrer vergangenen Auftritte, auf dem die Bühne und ein mit Fans gefülltes Stadium zu sehen ist. Zu ihrem Beitrag verkündeten die Prominenten, dass sie ihre Shows so sehr vermissen würden und sich deshalb umso mehr auf ihre weihnachtliche Arena-Tournee freuen würden. Sie kündigten an: „Rückblick auf die guten Zeiten … Uns fehlt die Bühne so sehr!“

The Kelly Family stimmt Fans auf kommende Tour ein

Die Stars fügten hinzu, dass die Vorfreude auf ihre Konzerte derzeit immer mehr ansteige und ihre Fans sie schon bald wieder bei ihren Shows zu sehen bekommen. „Umso schöner, dass wir langsam schon die Tage zählen können, wann es wieder losgeht! Wen treffen wir wo auf der großen Christmas Tour?“, verrieten sie aufgeregt. Der spannenden Ankündigung fügten die Künstler zudem unter anderem die Hashtags #thekellyfamily, #christmastour, #live und #kellyfans hinzu. Die Anhänger der Band können sich bei den kommenden Shows also auf eine großartige Christmas Party freuen!